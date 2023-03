Projektanci i naukowcy z Politechniki Warszawskiej zbadają rolę roślin w biurach

Pracownia Florabo i Politechnika Warszawska będą wspólnie prowadzić badania nad roślinami. Analizie zostaną poddane m.in. rośliny w biurach i ich wpływ na komfort pracowników.

Pracownia projektowa Florabo zajmująca się aranżacją zielonych przestrzeni oraz Politechnika Warszawska podpisały umowę dotyczącą wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad roślinami.

Jako pierwsze analizowane będą pomieszczenia nowoczesnych budynków biurowych.

Badania będą prowadzone co najmniej do końca roku w różnych budynkach biurowych.

Udział w badaniach potwierdziło już kilkanaście chętnych firm oraz najemców przestrzeni biurowych, które udostępnią swoje pomieszczenia do celów badawczych.

W dniu 29 marca br. pracownia projektowa Florabo zajmująca się aranżacją zielonych przestrzeni oraz Politechnika Warszawska podpisały umowę dotyczącą wspólnego prowadzenia prac badawczo - rozwojowych nad roślinami. Celem badań jest wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie obecności roślin w otoczeniu człowieka. Jako pierwsze analizowane będą pomieszczenia nowoczesnych budynków biurowych, w których przeprowadzane będą m.in. pomiary oczyszczania powietrza przez rośliny.

Badania będą prowadzone co najmniej do końca roku w różnych budynkach biurowych. Pomiary będą obejmowały wilgotność powietrza, stężenia dwutlenku węgla, stężenia całkowitej ilości lotnych związków organicznych, stężania formaldehydu, pyłów frakcji PM2,5 oraz szereg parametrów związanych z instalacjami technicznymi budynków. Współpraca dwóch podmiotów pozwoli na przeprowadzenie analiz potrzebnych do opracowania dobrych praktyk systemu diagnostyki i biologicznej filtracji powietrza we wnętrzach budynków biurowych.

Podpisanie umowy pomiędzy Florabo i Politechniką Warszawską, fot. mat. prasowe

"Powszechnie znana jest zdolność roślin do pobierania dwutlenku węgla z powietrza i uwalniania tlenu w procesie fotosyntezy. Typowe rośliny ozdobne dodatkowo nawilżają powietrze pomieszczeń na skutek procesu transpiracji. Udokumentowano także zdolność usuwania lotnych związków organicznych (LZO) z powietrza przez ponad 100 gatunków roślin. Obecność roślin wpływa także pozytywnie na parametry akustyczne pomieszczeń.” - mówi dr inż. Jerzy Sowa z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej koordynujący współpracę oraz badania w ramach partnerstwa.

Obecność dużej liczby roślin w pomieszczeniach powinna być brana pod uwagę od najwcześniejszych faz przyjmowania założeń i projektowania budynków m. in. przyjmowanie parametrów mikroklimatu, wybór przeszklenia, wybór systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, projekt oświetlenia itd. – podkreśla dr inż. Jerzy Sowa.

W ramach prowadzonych przez Florabo oraz Politechnikę Warszawską badań użytkownicy pomieszczeń biurowych będą proszeni o okresowe wypełnianie ankiet dotyczących odczuć związanych z komfortem pracy w pomieszczeniach z dużą liczbą roślin. W sposób usystematyzowany będą zbierane także uwagi zespołów serwisujących rośliny na temat dobrostanu roślin, podlewania oraz stosowanych nawozów. W miarę możliwości wyniki pomiarów będą porównywane z danymi gromadzonymi przez systemy zarządzania budynkami (ang. Building Management System BMS).

Interesuje nas łączenie naturalnych procesów przyrodniczych oraz rozwiązań technologicznych w celu osiągnięcia mikroklimatu we wnętrzach budynków, który będzie najbardziej zbliżony do natury. Inspiracją dla naszej współpracy z Politechniką Warszawską jest projektowanie zgodnie z ideą biofilii czyli tzw. „biophilic design” polegający na wprowadzeniu natury do wnętrz. Sukces komercyjny współczesnych budynków użyteczności publicznej zależy w dużym stopniu od wysokiego poziomu zadowolenia użytkowników, dlatego też oprócz badania parametrów powietrza będziemy analizować odczucia pracowników związane z obecnością w ich otoczeniu roślin – mówi Halina Gackowska CEO Florabo.

Udział w badaniach potwierdziło już kilkanaście chętnych firm oraz najemców przestrzeni biurowych, które udostępnią swoje pomieszczenia do celów badawczych. Podmioty chętne do nawiązania współpracy z Florabo oraz Politechniką Warszawską mogą kontaktować się na adres email: office@florabo.pl