Projektant najsłynniejszych łódzkich budynków był szpiegiem? Niezwykła historia Hilarego Majewskiego

Manufaktura, Pałac Poznańskiego i Cerkiew św. Aleksandra Newskiego - m.in. te niezwykłe budynki zaprojektował Hilary Majewski. Przez 20 lat pełnił funkcję architekta miejskiego w Łodzi. Pełniąc tę funkcję, podpisał 546 projektów budynków!. Badacze coraz częściej zastanawiają się jednak, czy nie był także… carskim szpiegiem.

Hilary Majewski urodził się 24 stycznia 1838 r. w Radomiu w rodzinie ubogiego kominiarza. Start jego kariery nie był łatwy – początkowo pracował w Warszawie jako praktykant u budowniczego miejskiego. Dzięki opinii polecającej Majewski dostał się do klasy architektury w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. Na studiach, ze względu na kiepską sytuację finansową, starał się o stypendium – jednorazowo otrzymał pomoc finansową w wysokości 200 rubli. W końcu do młodego architekta uśmiechnęło się szczęście – ukończył studia ze stopniem celującym, a pod koniec 1861 r. otrzymał dwuletnie stypendium rządu Królestwa Polskiego w kwocie 500 rubli na kontynuowanie nauki za granicą - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

Architekt odbył też zagraniczne studia a przy tym podróżował po całej Europie i to przez 6 lat. Wśród badaczy życiorysu Majewskiego pojawia się jednak pytanie o to, kto sfinansował tak długie zagraniczne stypendium. Nie można wykluczyć, że w trakcie pobytu na zachodzie Europy młody architekt wykonywał szkice fortyfikacji i umocnień oraz budynków o charakterze wojskowym, by potem przekazywać je rządowi carskiemu.

Majewski architekt miejski Łodzi

Po powrocie do kraju Majewski zajął się pracą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz prowadzeniem własnej pracowni architektonicznej. Ppowierzono mu wyjątkową rolę architekta miejskiego Łodzi, która w owym czasie była drugim co do wielkości miastem Królestwa Polskiego. Majewski w czasie 20 lat, kiedy sprawował tę funkcję, podpisał 546 projektów budynków. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że czasem jedynie nadzorował pracę innych architektów, przypisując sobie ich zasługi.

Manufaktura, Pałac Poznańskiego, Pałac Heinzla, Dom Towarzystwa Kredytowego Szpital Kliniczny Seweryna Sterlinga w Łodzi , Pałac Herbsta czy Cerkiew św. Aleksandra Newskiego - m.in. te niezwykłe budynki zaprojektował Hilary Majewski.

Architekt zamieszkiwał zaprojektowaną przez siebie willę przy obecnej ul. Włókienniczej, która teraz przechodzi gruntowną rewitalizację.