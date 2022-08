Projekty BXB studio i Kuryłowicz & Associate walczą o tytuł najlepszego budynku świata. Który zwycięży?

Międzynarodowy Festiwal Architektury opublikował listę obiektów, które powalczą o tytuł najlepszego budynku świata. W finale World Architecture Festival 2022 są budowle z Polski autorstwa BXB studio i Kuryłowicz & Associate.

Poznaliśmy finałowe obiekty nominowane w World Architecture Festival 2022.

W finale WAF22 są dwa budynki z Polski autorstwa BXB studio oraz Kuryłowicz & Associate.

Werdykt poznamy podczas gali 2 grudnia br. w Lizbonie.

World Architecture Festival to jeden z ważniejszych konkursów w branży

architektonicznej. Na ogłoszonej liście finalistów znajdują się projekty z całego globu. W doborowym gronie gwiazd światowej architektury takich jak Foster + Partners, Zaha Hadid Architects, MVRDV, Henning Larsen, Mecanoo, czy Broadway Malyan znalazły się dwie pracownie z Polski: BXB studio Bogusław Barnaś oraz Kuryłowicz & Associates.

Polska zagroda i gmach instytutu

O tytuł najlepszego budynku świata powalczy "Polska Zagroda" projektu Bogusława Barnasia.

Dom Polski należy do jednego z pierwszych i zarazem najciekawszych we współczesnej polskiej architekturze przykładów projektów, których koncepcja oparta jest na stopie zdawać by się mogło dwóch zupełnie wykluczający się idei, a mianowicie czystego geometryzującego minimalizmu oraz często zapomnianych i postponowanych elementów budownictwa lokalnego - mówił Filip Maciejowski, krytyk sztuki i architektury, Oslo.

W finale World Architecture Festival 2022 znalazł się również projekt Wydziałów Neofilologii oraz Lingwistyki Stosowanej UW przy ulicy Dobrej 55 spod kreski pracowni Kuryłowicz & Associates.

Międzynarodowe jury wyłoni dwóch zwycięzców – najlepszy budynek świata - World Building of the Year oraz najlepszy projekt - Future Project of the Year. Werdykt poznamy podczas gali 2 grudnia br. w Lizbonie.

WAF22 Finalist Dom Polski by BXB studio, fot BXBstudio

W gronie finalistów WAF22 znalazł się również niezrealizowany projekt BXB studio - Dom Polski - w kategorii „Future Project - House”. W tej kategorii do finału konkursu zakwalifikowało się zaledwie 8 projektów z całego świata. Dom Polski to budynek doceniony już w 2014 roku przez brytyjski magazyn Wallpaper, który m.in. za ten projekt zaliczył Bogusława Barnasia do grona 20 najlepszych młodych pracowni architektonicznych świata. Ten głośny choć niezrealizowany projekt pokazany wtedy na London Festival of Architecture oraz na kilku wystawach BXB studio - "Architektura zakorzeniona w tradycji", stał się inspiracją dla wielu architektów z Polski, zwłaszcza tych tworzących na Podhalu.