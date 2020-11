Projekty Ghelamco docenione w międzynarodowym konkursie

Projekty realizowane przez Ghelamco zostało docenione w międzynarodowym konkursie European Property Awards 2020-2021. Jury doceniło Podniebną Galerię Sztuki na konstrukcji kompleksu The Warsaw HUB oraz renowację kamienic Foksal 13/15.

Międzynarodowe jury doceniło projekty Ghelamco w następujących kategoriach: Development Marketing for Poland oraz Residential Renovation/Redevelopment for Poland.

W kategorii Development Marketing wyróżniono projekt „Podniebna Galeria Sztuki”. Instalacja uznanego artysty Łukasza Stokowskiego zawisła w zeszłym roku na konstrukcji jednego z wieżowców kompleksu The Warsaw HUB. Na wielkoformatowych planszach o powierzchni 1800 mkw. wydrukowano abstrakcyjny obraz, który wraz z postępującą budową wędrował do góry, żeby ostatecznie osiągnąć wysokość 130 m. Zanim dzieło pojawiło się na konstrukcji wieżowca, najpierw powstały dwa obrazy namalowane przez artystę, które następnie zostały zdigitalizowane. Oryginały na płótnie wyeksponowano obecnie w witrynie jednego z lokali w podium wieżowca The Warsaw HUB.

W kategorii Residential Renovation/Redevelopment nagroda powędrowała do projektu Foksal 13/15. Jury doceniło w tym przypadku rewitalizację luksusowych kamienic w centrum Warszawy. Apartamenty Foksal 13/15 to jedna z najbardziej pożądanych i prestiżowych lokalizacji w Polsce. Nieremontowane od czasów wojny budynki przeszły proces kompleksowej renowacji połączonej z rekonstrukcją wystroju sztukatorskiego fasady, zmieniając się w luksusowe śródmiejskie rezydencje. Dzięki starannie przeprowadzonym pracom przez Ghelamco, kamienice odzyskały swój przedwojenny blask.

– Jesteśmy dumni, że w tym roku nagrody powędrowały do projektów niestandardowych. Podniebna Galeria Sztuki zgodna jest bowiem z naszą strategią wpisywania sztuki w tkankę miejską. Z kolei rewitalizacja kamienic Foksal 13/15 to dla nas projekt wyjątkowy, projekt, który pozwolił przywrócić do życia jedne z najpiękniejszych kamienic w Warszawie. Cieszymy się, że nasze działania znajdują uznanie również poza granicami Polski – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco na Europę Środkowo-Wschodnią.

European Property Awards to jeden z najbardziej cenionych i prestiżowych konkursów branży nieruchomości na świecie. Od ponad 20 lat kilkudziesięciu ekspertów związanych z rynkiem nieruchomości przyznaje nagrody najbardziej nowatorskim i oryginalnym budynkom komercyjnym oraz mieszkalnym w Europie. Nagrody zostaną oficjalnie wręczone 12 grudnia podczas tzw. Red Carpet Virtual Event.