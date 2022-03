Przed Pawilonem Architektury Zodiak stanęła wystawa o zrównoważonym rozwoju

„Dobre cele” to tytuł wystawy plenerowej, którą można oglądać na placu przed Zodiakiem Warszawskim Pawilonem Architektury przy Pasażu Stefana Wiecheckiego „Wiecha”. Ekspozycja będzie dostępna do 4 kwietnia br.

Wystawa, którą można już oglądać w centrum Warszawy, prezentuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pokazuje też warszawiakom, jak swoimi codziennymi wyborami i działaniami mogą zmienić swoje najbliższe otoczenie i polepszyć własną jakość życia.

- Stolica aktywnie angażuje się w projekty realizowane na rzecz zrównoważonego rozwoju, których wspólnym celem jest podniesienie jakości i standardu życia warszawiaków oraz poradzenie sobie z globalnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu. Dlatego Warszawa już dziś podejmuje działania, które pozwolą miastu osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Stolica intensywnie pracuje nad Zieloną Wizją Warszawy. To pierwszy tego typu projekt w Polsce, dzięki któremu powstanie długoterminowy plan zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia neutralności klimatycznej przez miasto. Zielona Wizja Warszawy może przyczynić się do rewolucyjnych zmian w niektórych obszarach i całkowicie przeobrazić sposób funkcjonowania miasta. Rozwój produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej budynków, uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, zazielenianie miasta – to tylko niektóre elementy powstającej koncepcji. Z najważniejszymi założeniami Zielonej Wizji Warszawy można zapoznać się na wirtualnej platformie(otwiera się w nowej karcie).

- To, w jakich warunkach środowiskowych pracujemy i żyjemy, jest obecnie kluczowym parametrem przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu w danym miejscu przez firmę czy też przez talenty myślące o relokacji. Ta jakość życia nie jest już jedynie rozpatrywana w aspekcie społeczno-ekonomicznym, ale właśnie coraz powszechniej w znaczeniu warunków środowiskowych, w których funkcjonujemy – mówi Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.

Wystawa realizowana jest w ramach kampanii edukacyjnej „Dobre Cele”, która skupia się na promocji Agendy 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych jednogłośnie przez wszystkie państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Kampania ma wskazywać, jak codziennymi wyborami obywatele mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska i jakości życia, tak aby cele wskazane w Agendzie zostały osiągnięte przez świat do 2030 roku. Materiały na wystawę powstały we współpracy z ekspertami z ponad 40 organizacji pozarządowych.

- Przeprowadzone przez nas badanie(otwiera się w nowej karcie) jednoznacznie pokazało, że Polacy do zaangażowania się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju potrzebują przede wszystkim konkretnej wiedzy oraz przykładów działań, jakie mogą podjąć. Na tym właśnie skupiamy się w kampanii edukacyjnej Dobre Cele. We współpracy z licznymi partnerami (m.in. NGO, samorządy lokalne, media), w prosty i przyjazny sposób, pokazujemy wyzwania przed jakimi stoi nasz kraj i jak każdy z nas może przyczynić się do poprawy sytuacji – mówi Małgorzata Żochowska, koordynatorka Dobrych Celów.