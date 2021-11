Przemo Łukasik gościem spotkania z cyklu Zalew Architektury

W czwartek 18 listopada odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu Zalew Architektury, zapowiadającego przyszłoroczny 14 Westival Architektury. Gościem spotkania będzie Przemo Łukasik.

REKLAMA

W czwartek, 18 listopada 2021 roku o godzinie 19.00 w siedzibie szczecińskiego SARP-u przy ul. Mariackiej 10 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach cyklu Zalew Architektury.

Gościem spotkania będzie Przemo Łukasik, jeden z czołowych polskich architektów, twórca słynnej pracowni Medusa Group.

Spotkania są zapowiedzią przyszłorocznego 14. Westivalu Architektury.

Tematem jesiennego cyklu spotkań będzie Nowa Architektura Polska. Tematyka będzie kontynuowana również podczas przyszłorocznego Westivalu.

Zalew Architektury to zwiastun 14 Westivalu, a jego inauguracją będzie seria wykładów odbywających się w siedzibie SARP w Szczecinie. Spotkania będą organizowane co miesiąc, a dla lepszej rozpoznawalności zawsze w ten sam dzień tygodnia - trzeci czwartek każdego miesiąca.

Comiesięczne SARP-owe spotkania z architekturą łączone będą w cykle tematyczne: wiosenny - od stycznia do czerwca i jesienny - od września do grudnia. Harmonogram spotkań został dostosowany do roku akademickiego.

Nowa Architektura Polska

Tematem jesiennego cyklu wykładów o architekturze będzie Nowa Architektura Polska. Zaproszeni goście reprezentować będą młode polskie pracownie architektoniczne, które swoje pierwsze doświadczenia edukacyjne i zawodowe zdobywały poza granicami Polski, często na renomowanych uczelniach, a później w wybitnych pracowniach. Część tego pokolenia, które między innymi poprzez program Erasmus miało nieskrępowany dostęp do najlepszych uczelni na świecie postanowiła po kilku latach profesjonalnych zagranicznych doświadczeń kontynuować swoją twórczą działalność w Polsce. To o nich będzie pierwszy cykl Zalewu Architektury.

Temat młodej architektury w Polsce będzie kontynuowany w czasie trwania 14 edycji Westivalu. Jego główna wystawa będzie próbą przedstawienia stanu najnowszej architektury Polskiej. Przygotowana przez SARP Szczecin ekspozycja Przyszłość polskiej architektury, na którą czekam zaprojektowana przez jednego z jej uczestników, będzie pokazywała prace kilkunastu subiektywnie wybranych pracowni. Organizatorzy chcą pokazać proces twórczy młodego pokolenia polskich architektów przez prezentację szkiców, ilustracji, modeli. Prezentacja będzie miała charakter mobilny i po zakończeniu Westivalu będzie pokazywana także w innych polskich miastach .

Wystawę uzupełniać będzie Tożsamość. 100 lat polskiej architektury, ekspozycja przygotowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, uzupełniona o kontekst lokalny związany z urbanistyką i architekturą Szczecina. Zestawienie tych dwóch perspektyw będzie główną osią dyskusji panelowych. W czasie trwania Westivalu chcemy spojrzeć na intelektualną kondycję współczesnej architektury w Polsce.

Kuratorem projekt Zalew Architektury jest utytułowany architekt Piotr Śmierzewski.

Spotkanie z Przemo Łukasikiem będzie także transmitowane na żywo na fanpage'u SARP Szczecin.