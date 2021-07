Przetarg na budowę Urzędu w Lublinie rozstrzygnięty

Przetarg na projekt i budowę nowej siedziby urzędu rozstrzygnęło już miast Lublin. Projekt oraz roboty budowlane o łącznej wartości 82,6 mln zł wykona firma Budimex.

– Przystępujemy do budowy nowego budynku Urzędu, co jest niezbędne w kontekście liczby usług, które świadczymy na rzecz mieszkańców. Urząd Miasta Lublin obsługuje rocznie ponad 400 tysięcy spraw, zaś nowoczesne, przestronne i klimatyzowane pomieszczenia to w tej chwili podstawowy standard pracy biurowej i obsługi klientów. Od lat stary budynek przy ul. Leszczyńskiego nie spełniał w tym zakresie wymagań. Budowa nowej siedziby będzie również usprawnieniem naszej pracy w zakresie komunikacji między wydziałami. Znajdą się w niej przede wszystkim komórki wchodzące w skład Departamentu Inwestycji i Rozwoju, co umożliwi mieszkańcom obsługę wielu spraw, które są ze sobą powiązane, w jednym miejscu – mówi Artur Szymczyk, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

29-metrowy budynek nowego urzędu będzie miał 7 kondygnacji naziemnych oraz parking podziemny. Realizacja tego zadania odbędzie się w formule zaprojektuj i wybuduj. Nowy obiekt biurowy Urzędu Miasta Lublin będzie miał łączną powierzchnię użytkową około 13,7 tys. m2, w tym ok. 7,6 tys. m2 powierzchni biurowej. Nowy budynek stanie w miejscu starego budynku przy ul. Leszczyńskiego, który zostanie wyburzony. Wstępny projekt budowlany powinien być gotowy w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

W nowej siedzibie przy ul. Leszczyńskiego zostanie zlokalizowana większość wydziałów i biur Departamentu Inwestycji i Rozwoju: Wydziały – Architektury i Budownictwa, Funduszy Europejskich, Geodezji, Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Mieniem, Planowania, Ochrony Środowiska, oraz Biura – Miejskiego Architekta Zieleni, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rewitalizacji i Klimatu oraz Zarządzania Energią. Do tej pory jednostki te mieściły się w biurowcu przy ul. Wieniawskiej 14, a także w siedzibach przy ul. Zana 38, Peowiaków 13, Złotej 2 i Leszczyńskiego 14. Na Leszczyńskiego 20 trafi też część pracowników Wydziału Organizacji Urzędu, Biura Obsługi Kancelaryjnej, Biura Obsługi Prawnej, a także Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powstanie tu także nowy BOM (Biuro Obsługi Mieszkańców) z 12 stanowiskami obsługi. Łączna przewidywana liczba pracowników Urzędu w nowej lokalizacji to ok. 570 osób.

Budowa obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą powinna zakończyć się do 30.09.2023 r.