Recykling, upcykling, monomateriałowość - marka modowa stawia na ekologię

W styczniu marka modowa Monki ppoinformowała o nadchodzących inicjatywach oraz projektach Planet Power, w tym o jej pierwszej kolekcji cyrkulacyjnej, wprowadzeniu barwnika naturalnego, drugiej kolekcji upcyklingowej i nie tylko.

REKLAMA

Marka Monki jest znana nie tylko ze swoich modnych kolekcji oraz promowania solidarności kobiet, ale także z działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju związanych z Celem Zrównoważonego Rozwoju nr 12 ONZ dotyczącego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12).

Rok istotnych działań, w tym wdrożenie technologii hydrotermalnej Green Machine, wprowadzane co dwa lata kampanie odzieżowe promujące jeans wyprodukowany w sposób zrównoważony oraz kolekcja kapsułowa Up:cycle, przybliżył markę do osiągnięcia zasadniczego celu, jakim jest pełna cyrkulacyjność i wywieranie pozytywnego wpływu na klimat.

W styczniu marka Monki ppoinformowała o nadchodzących inicjatywach oraz projektach Planet Power, w tym o jej pierwszej kolekcji cyrkulacyjnej, wprowadzeniu barwnika naturalnego, drugiej kolekcji upcyklingowej i nie tylko.

Z myślą o cyrkulacyjności

W lutym Monki wprowadza do sprzedaży online unikalną kolekcję opracowaną pod kątem recyklingu. Dzięki dostępnej obecnie technologii monomateriałowość to klucz do projektowania ukierunkowanego na cyrkulacyjność. Określenie "monomateriałowy" oznacza, że odzież powstaje przy użyciu jednej grupy włókien, na przykład w 100% z bawełny. Wykorzystywanie monomateriałów jest jednym ze sposobów na łatwiejszy recykling odzieży.

Na ekskluzywną kolekcję online składa się sześć elementów odzieży o ponadczasowej, minimalistycznej estetyce. Kluczowe elementy obejmują pikowany dwustronny płaszcz uszyty w całości z poliestru pochodzącego z recyklingu oraz guziki wykonane z tego samego materiału. Jeansy z asymetrycznym stanem i zdejmowanymi guzikami, uszyte ze 100% bawełny organicznej, można nosić na dwa sposoby. Warto podkreślić, że na potrzeby tej kolekcji celowo wybrano paletę bieli, co oznacza, że do produkcji odzieży użyto mniej chemikaliów oraz powstała z myślą o trwałości.

- Koncepcja trwałości na etapie projektowania była priorytetem, dlatego też neutralna paleta barw była oczywistym wyborem. Naszym zamysłem było, aby klient na dłużej pokochał estetykę swojej garderoby i zyskał możliwość dostosowywania jej do własnych potrzeb oraz gustu. Przykładem są barwniki roślinne lub ręcznie wykonany haft. Ponadto tym samym zachęcamy klienta do ponownego włączenia do obiegu ulubionych ubrań poprzez recykling - mówi Caroline Carlryd, główny projektant Monki.

Monki nie koncentruje się wyłącznie na ograniczaniu wpływu jej działalności na środowisko - brand chce też odświeżyć sposób postrzegania segmentu "fast fashion" ("szybka moda"), które zakłada dążenie do stania się marką w pełni cyrkulacyjną oraz platformę Planet Power czy zaangażowanie. Kolekcja ta jest spójna z celem Monki, jakim jest przedłużenie okresu żywotności produktów poprzez utrzymywanie ich w użyciu tak długo, jak to będzie możliwe za pomocą recyklingu, upcyklingu i innowacyjnego projektowania. Kolekcja ta idzie śladem jednej z inicjatyw dotyczących obiegu zamkniętego, to jest Green Machine, czyli maszyny, która po raz pierwszy może rozdzielać tekstylia mieszane, takie jak bawełna z poliestrem, na dużą skalę.