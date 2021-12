Reform Architekt drugi rok z rzędu z prestiżową międzynarodową nagrodą

Drugi rok z rzędu pracownia Reform Architekt została doceniona w plebiscycie European Property Awards. Tym razem projekt, który zdobył uznanie jury to RE: PERFECT HOUSE.

REKLAMA

Jury European Property Awards 2021-2022 drugi rok z rzędu doceniło projekt REFORM Architekt w kategorii „najlepszy dom w Polsce”.

W tym roku nagrodę zdobył dom RE: PERFECT HOUSE.

Konkurs European Property Awards to jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień przyznawanych profesjonalistom związanym z branżą wnętrzarską oraz architektoniczną.

Nie zdarza się często, że drugi rok z rzędu jury międzynarodowego konkursu European Property Awards przyznaje tytuł najlepiej zaprojektowanego domu tej samej pracowni. Pracowni REFORM Architekt się to udało. Rok temu tytuł ten otrzymał dom RE: LAKESIDE HOUSE, w tym roku - RE: PERFECT HOUSE.

Ten tytuł i pięć gwiazdek to ogromne wyróżnienie dla architekta Marcina Tomaszewskiego, który w całości odpowiada za koncept domu RE: PERFECT HOUSE. Sam z resztą mówi o nim:

– Działka ma perfekcyjny kształt, perfekcyjne wymiary, perfekcyjną powierzchnię, perfekcyjne położenie względem stron świata, perfekcyjne położenie w mieście, perfekcyjne otoczenie wkoło siebie – ogólnie zostało odnalezione perfekcyjne miejsce na stworzenie perfekcyjnego domu – mówi architekt Marcin Tomaszewski.

Założenia projektu: strefowość brył

Założeniem całego projektu była strefowość, a więc każda funkcjonalna strefa parteru to osobna bryła. Dzięki temu powstał nieregularny kształt – dynamiczna bryła, a z każdego miejsca widać najlepszą część działki. Piętro budynku to zupełnie inna historia – jako że piętro to jedna funkcja - sypialniana – Tomaszewski postanowił kontynuować trend w tym domu i z tej strefy zrobić jedną bryłę. Prostopadłościan, który zawisł nad parterem jest mocno dominujący nad resztą budynku i przy okazji bardzo uspokaja dynamiczną i nieregularną formę parteru.

Funkcje domu rozplanowane są w sposób wzajemnie się zazębiający – jak zębatki w silniku. Muszą do siebie idealnie pasować oraz pracując w różnym tempie z uwagi na swoją wielkość wprawiać go ruch. Takie są też pomieszczenia w RE: PERFECT HOUSE – mniejsze oraz większe, niższe i wyższe – ale wzajemnie połączone, harmonijnie pracują.

Główną ideą domu było perfekcyjne rozplanowanie pomieszczeń – to na nich najbardziej na samym początku skupili się Inwestorzy. Kolejnym elementem było zaprojektowanie wejścia, tak aby prowadziło na wszystkie strefy domu – najbardziej trafne okazało się wejście klasyczne, czyli centralne.

Na budynku architekt zaprojektował iluminacje świetlne z pasków ledowych, które podkreślają krawędzie budynku, wzmacniając przy tym efekt jego odbioru nocą.

European Property Awards to europejska część prestiżowego konkursu International Property Awards, którego początki sięgają 1993 roku.