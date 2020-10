Reform Architekt z kolejnymi międzynarodowymi nagrodami

W przeciągu trzech miesięcy arch. Marcin Tomaszewski i jego pracownia REFORM Architekt zdobyli aż trzy uznane tytuły. Po nagrodach w plebiscytach Iconic Awards i German Design Awards pracownię doceniono w konkursie European Property Awards.

Kolejne nagrody w tak krótkim okresie! Projekty domów autorstwa architekta Marcina Tomaszewskiego z pracowni REFORM Architekt nie tylko zaskakują formą, koncepcją architektoniczną i wizualną, ale także zdobywają nagrody na arenie międzynarodowej! Przykładem jest konkurs European Property Awards 2020-2021 i docenienie w kategorii Architecture Single Residence aż DWÓCH projektów RE: LAKESIDE HOUSE oraz RE: MIRROR HOUSE 3.0!

Dom nad jeziorem

Realizacja nagrodzonego RE: LAKESIDE HOUSE powstała na skutek połączenia funkcji, które miał posiadać budynek. Z pozoru składający się z dwóch pięter dom, w rzeczywistości ma aż trzy kondygnacje, w zależności, z której strony patrzymy na bryłę.

– Dzięki wyjątkowemu układowi terenu wjazd na działkę znajduje się z dwóch stron i wspólnie tworzy tzw. przelot przez posesję - od południa, ze strony plaży oraz od północy. Sam dom składa się z trzech kondygnacji: bryły piwnicznej, stanowiącej część techniczną, bryły parteru, w którym zaprojektowałem open space i sypialnie dla dziecka, a także gości oraz z piętra przeznaczonego na sypialnie właścicieli, garderobę i łazienkę. Każda z części jest jedną, zwartą bryłą, wyglądającą jak pudełka ponakładane jedno na drugim. Zależało mi, aby utrzymać wrażenie nieprzenikania się brył. Jednym, wzajemnym spięciem jest czarny, wejściowy dach” – mówi architekt Marcin Tomaszewski z pracowni REFORM Architekt.

Założeniem klientów była ciemna elewacja domu i ta wytyczna stanowiła główny punkt wyjścia do inspiracji dla architekta. Także kierunki świata oraz skierowanie wszystkich pomieszczeń domu w stronę jeziora. Zgodnie z wizją architekta, istniejący wcześniej dom został wyburzony i stworzony od podstaw.

Domy lustrzane

Innowacyjny koncept domów lustrzanych stworzony przez REFORM Architekt idealnie komponuje się z otoczeniem, czasem wręcz zlewa się z nim w jedną całość. Siłą tego konceptu jest to, że może on przybrać wiele odsłon. Tomaszewski zaprojektował do tej pory kilka takich domów – każdy różni się zarówno bryłą, jak i miejscem elementów lustrzanych na fasadzie.

– Do tej pory każdy dom lustrzany, który zaprojektowałem, jest inny. Jeden z projektów jest w całości domem lustrzanym, drugi tylko do połowy, ponieważ fasada jest pokryta materiałem tylko na parterze. Jeszcze inny natomiast wygląda, jakby były to dwa osobne domy, dopiero z bliska widać, że to rozwiązanie zostało zastosowane pośrodku – mówi architekt Marcin Tomaszewski.

W projektach domów lustrzanych architekt stosuje alucobond – aluminiową płytę kompozytową, składającą się z dwóch zewnętrznych blach aluminiowych, wypełnionych rdzeniem mineralnym. Materiał ten został wykorzystany także w przypadku nagrodzonego RE: MIRROR HOUSE 3.0, którego architektura i projekt elewacji najbardziej zaimponowała jurorom.

Domy lustrzane to tak naprawdę nieskończenie wiele możliwości. Tak samo, jak wiele projektów ma w swoim portfolio architekt Marcin Tomaszewski. Ostatni okres udowodnił, że zaprojektowane przez niego domy nie tylko cieszą i służą właścicielom, ale także imponują jurorom oceniającym architekturę na całym świecie. Konkurs European Property Awards 2020-2021 co roku w październiku nagradza najlepsze projekty architektoniczne z całej Europy. Ta prestiżowa nagroda docenia najwybitniejszych architektów i ich projekty. Nie dziwi zatem, że do grona najlepszych trafiły RE: LAKESIDE HOUSE oraz RE: MIRROR HOUSE 3.0!