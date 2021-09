Remonty w Łodzi. Zabytkowa kuczka odzyska dawny blask

Zabytkowa kuczka przy ul. Kapeluszników 2 w Starym Fordonie w Łodzi zostanie wyremontowana. Prace, zgodnie z umową, potrwają do końca roku.

Kuczka to unikalna konstrukcja w formie drewnianej werandy – rodzaj stałego namiotu, miejsca modlitw i spotkań podczas przypadającego jesienią żydowskiego święta Sukkot.

Święto Sukkot upamiętnia 40-letnią wędrówkę Żydów przez pustynię po ucieczce z Egiptu, kiedy to spali oni, wzorem koczowników, w namiotach. W Polsce, ze względu na warunki pogodowe, kuczki przybrały postać nie namiotów, ale trwalszych konstrukcji zespolonych z budynkiem mieszkalnym. Fordon do wybuchu II wojny światowej był miastem, w którym łączyły się elementy kultury ewangelickiej, chrześcijańskiej i żydowskiej. Przypomina o tym wiele innych cennych zabytków, m.in. budynki dawnego kościoła ewangelickiego przy ul. gen. W. Sikorskiego, katolickiego kościoła na Rynku i synagogi przy ul. Bydgoskiej.



Obecnie piętro werandy stanowi część przyległego mieszkania, z którym połączona jest wewnętrznymi drzwiami. Weranda kamienicy przy ulicy Kapeluszników 2 jest jedyną taką zachowaną konstrukcją na terenie Starego Fordonu. Stanowi przykład rzemiosła ciesielskiego charakterystycznego dla końca XIX w. Dzięki dbałości o szczegół i detal architektoniczny, między innymi poprzez snycerskie opracowanie takich elementów jak końcówki belek stropowych i krokwi, zwisy zworników zakończone formą szyszki, weranda stanowiła ozdobę kamienicy.



Dla tej drewnianej części budynku opracowana została kompleksowa inwentaryzacja, przeprowadzono też prace zabezpieczające. Ze względu na wyjątkowy charakter obiektu będzie on rewitalizowany w oparciu o oddzielną dokumentację projektową. W tym roku planowane jest zlecenie prac budowlanych przy drewnianej konstrukcji. Warto podkreślić, że podczas inwentaryzacji w przybudówce natrafiono na wiele ciekawych artefaktów: egzemplarz Tory, szereg listów liczących po kilkadziesiąt lat oraz wiele innych przedmiotów codziennego użytku z bogatą historią.

Koszt prac to 149 tysięcy złotych. Przewidywany termin ich zakończenia to 20 grudnia 2021 roku.