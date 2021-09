Remonty w Poznaniu. Kończy się przebudowa ulicy Wierzbięcice

W sobotę, 18 września, na ul. Wierzbięcice przywrócony zostanie ruch tramwajowy. Tego samego dnia rozpocznie się budowa przystanków wiedeńskich przy rynku Jeżyckim.

– Przebudowa ul. Wierzbięcice to kolejna duża inwestycja w poprawę jakości komunikacji miejskiej w Poznaniu. Dzięki niej tramwaje będą tym odcinkiem jeździły szybciej, ciszej i przede wszystkim bezpieczniej. To, co z pewnością będzie wyróżniać tę trasę, to zielone torowisko na większości ponadkilometrowego odcinka – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Komfort podróżowania

Dobiegają końca zasadnicze roboty budowlane związane z przebudową ul. Wierzbięcice. Od 18 września na zmodernizowaną na tym odcinku trasę wróci ruch tramwajowy. W ramach inwestycji na odcinku ponad 1 km przebudowane zostało torowisko tramwajowe wraz z siecią trakcyjną oraz węzeł rozjazdowy u zbiegu ulic Górna Wilda, Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

– Dzięki wykonanym pracom znacznie poprawi się stan infrastruktury technicznej oraz komfort podróżowania tramwajami w tym rejonie. Za sprawą tej inwestycji zwiększy się efektywność komunikacji zbiorowej – dodaje Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Dzięki wydzieleniu torowiska tramwaje nie będą już blokowane przez samochody. Będzie ono generowało znacznie mniej hałasu niż przed przebudową. Pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych przystanków wiedeńskich przy ul. św. Czesława. Po obu stronach torowiska powstaje jezdnia z nową nawierzchnią, uwzględniająca także ruch rowerowy. Piesi do dyspozycji będą mieli nowe chodniki. Prace obejmują też infrastrukturę oświetleniową, deszczową, wodociągową, gazową, elektryczną i ciepłowniczą.

Roboty wykończeniowe

Aktualnie na ul. Wierzbięcice pozostały do przeprowadzenia roboty wykończeniowe, w tym m.in. prace brukarskie. Trwają przygotowania do procedury odbiorowej. Wraz z uruchomieniem trasy tramwajowej udostępnione zostaną obie jezdnie ulicy oraz chodniki, jednak z wyłączeniem krótkiego odcinka między ul. Spychalskiego a 28 Czerwca 1956 r. w stronę centrum, gdzie wystąpiła konieczność przebudowy kanału telekomunikacyjnego.

– Ulica Wierzbięcice w nowej odsłonie to przestrzeń bardziej przyjazna użytkownikom. Mamy nadzieję, że wynagrodzi mieszkańcom trudy wynikające z prac budowlanych. Przed nami jeszcze kolejne wyzwanie, czyli metamorfoza ul. 28 Czerwca 1956 r. – zapowiada Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Prace na Górnej Wildzie

Tego samego dnia wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Górna Wilda, gdzie przebudowywany będzie węzeł rozjazdowy od strony ul. Górna Wilda oraz rozpoczną się roboty niewymagające wyłączenia ruchu tramwajowego na ul. 28 Czerwca 1956 roku. Tymczasowy przystanek Rynek Wildecki w obu kierunkach znajdować się będzie na wysokości kwiaciarni przy Rynku Wildeckim.

Po zakończeniu przebudowy węzła od strony Górnej Wildy ruch tramwajów na tej ulicy zostanie wznowiony, natomiast na ul. 28 Czerwca będzie on wyłączony i prowadzone będą pozostałe prace związane z modernizacją trasy tramwajowej, do skrzyżowania z ulicami Kilińskiego i Krzyżową. Koniec wszystkich robót zaplanowano na wiosnę 2022 roku.

Wiedeński na Dąbrowskiego

Także 18 września (sobota) w związku z budową przystanków wiedeńskich nastąpi zamknięcie części ul. Dąbrowskiego (między mostem Teatralnym, a rynkiem Jeżyckim). W związku z powyższym nastąpią zmiany tras linii tramwajowych nr 2, 8, 9, 10, 12, 17, 18 oraz nocnych linii autobusowych nr 216 i 226.