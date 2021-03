Remonty w Specjalnej Strefie Rewitalizacji we Włocławku z dofinansowaniem

Do poniedziałku trwa nabór wniosków o dofinansowanie remontów w strefie rewitalizacji we Włocławku, przypomina Urząd Miasta Włocławek. Łączna kwota dotacji przewidziana na 2021 rok, wynosi 1,5 mln zł.

Do 8 marca właściciele lub użytkownicy wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji mogą składać wnioski o dofinansowanie. Mogą oni ubiegać się o dotacje na realizację robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, prac konserwatorskich i restauratorskich.

