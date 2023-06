Restauracja Artesse wyróżniona w Przewodniku Michelin 2023

Restauracja Artesse, mieszcząca się w pięciogwiazdkowym Hotelu H15 Luxury Palace w Krakowie, została wyróżniona w prestiżowym, branżowym Przewodniku Michelin na rok 2023.

Artesse mieści się w luksusowym, pięciogwiazdkowym Hotelu H15 Luxury Palace, dawnym Pałacu Lubomirskich, zlokalizowanym w ścisłym centrum Starego Miasta przy ul. Św. Jana 15, w odległości dwóch minut spacerem od Rynku Głównego. To miejsce nieszablonowe, przeznaczone do celebracji wyjątkowych momentów i czerpania radości z niezwykłych posiłków.

Wyjątkowy klimat wnętrz tworzy oryginalny design, łączący sztukę klasyczną, odzwierciedlającą historię pałacu, ze współczesnymi aranżacjami, nadającymi przestrzeni lekkiej formy. Taka też jest kuchnia Artesse, inspirowana tradycjami kulinarnymi dawnej Polski, przedstawiona jednak w sposób współczesny, nieszablonowy i elegancki.

Jesteśmy niezwykle dumni z otrzymanego wyróżnienia. Koncepcja restauracji Artesse opiera się na stworzeniu unikalnego połączenia sięgającej do historii dawnego Pałacu Lubomirskich sztuki kulinarnej ze współczesną aranżacją autorstwa Szefa Kuchni, Mateusza Suligi. Cieszymy się, że nasze dania zostały docenione przez tak znamienite grono, jakim są Inspektorzy Michelin. Dążymy do tego, by miejsce, które dawniej gromadziło elitę miejską i dworską, było niezmiennie świątynią sztuki kulinarnej i nieustającą przygodą odkrywania smaków, którą nasi Goście będą chcieli przeżywać jak najczęściej – mówi Marcin Ziobro, dyrektor generalny H15 Luxury Palace.