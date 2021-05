Rewitalizacja kuźni spod kreski Jana Sikory nagrodzona A’Design Award

Projekt rewitalizacji starej kuźni w Lesznie autorstwa arch. Jana Sikory zdobył nagrodę w międzynarodowym konkursie A’Design Award.

Rewitalizacja zdobyła nagrodę Silver A’Design Award 2021 w kategorii Dobry Design Przestrzenny.

To kolejna międzynarodowa nagroda w dorobku Jana Sikory.

Projekt rewitalizacji starej kuźni w Lesznie zyskał w Polsce duże uznanie i został okrzyknięty „modelowym polskim loftem”. Dostrzegli go także jurorzy prestiżowego, międzynarodowego konkursu A’Design Award”. To kolejna międzynarodowa nagroda w dorobku arch. Jana Sikory – profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz założyciela autorskiej pracowni Sikora Wnętrza.

A’ Design Award & Competition to największy na świecie i najbardziej zróżnicowany międzynarodowy konkurs związany z architekturą i wzornictwem. Niezależne, międzynarodowe jury, w którym zasiadają eksperci z branży – wykładowcy, dziennikarze, designerzy i przedsiębiorcy – wybiera najlepsze projekty z całego świata, wyróżniające się wyjątkowym designem, kreatywnością i zastosowaniem technologii. A' Design Award to symbol doskonałości we wzornictwie i innowacyjności. Co roku w każdej z dyscyplin konkursu przyznawane są wyróżnienia różnej wagi: Platynowe, Złote, Srebrne, Brązowe i Żelazne. Laureatem Silver A’Design Award 2021 w kategorii Dobry Design Przestrzenny – projektowanie wnętrz został arch. Jan Sikora, za spektakularną rewitalizację kuźni.

Autentycznie i ze smakiem

Wyróżniony nagrodą projekt to imponujący, dwupoziomowy apartament pokazowy urządzony w zrewitalizowanym budynku starej kuźni, położonym pomiędzy innymi zabudowaniami kompleksu Lofty na Pompach w Lesznie. – Ten loft to było jedno z moich marzeń projektowych.

– Zawsze chciałem dostać w swoje ręce autentyczne i nienaruszone wnętrze przemysłowe, by móc zrobić z niego prawdziwy loft. I to się udało: z dużym szacunkiem zostawiłem to co piękne i dodałem do tego swój styl, trochę zaszalałem. Pracę nad tym projektem mogę podsumować jednym hasłem: easy is boring – mówi Jan Sikora.

Z oczywistych względów powstało wnętrze w stylu loftowym, industrialnym. W aranżacji pierwsze skrzypce gra autentyczna ceglana konstrukcja i oryginalne żeliwne elementy pamiętające jeszcze czasy, kiedy funkcjonowała tu Fabryka Pomp, czyli początek XX wieku. Do nich autor projektu dobrał wyposażenie z materiałów, które doskonale komponują się ze starą tkanką budynku – dominują stal i drewno. Nie brakuje też bardziej dekoracyjnych, przyciągających wzrok akcentów, takich jak sofy w aksamitnej, musztardowej tapicerce, kryształowy żyrandol czy zaprojektowane przez architekta przesuwne drzwi ze stali mlecznego szkła.

Zasłużona nagroda

To, co wyróżnia ten projekt na tle innych podobnych przestrzeni, to autentyczność. Apartament został zaprojektowany z ogromną dbałością o detale, z szacunkiem do historii i przeszłości. Jest najprawdziwszym loftem, a nie wnętrzem stylizowanym na pofabryczne. I to właśnie sprawia, że zachwyca miłośników i znawców architektury nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kuźnia w Lesznie to kolejna po Stacji Kultury w Rumii realizacja arch. Jana Sikory, która spotkała się z międzynarodowym uznaniem.