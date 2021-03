Rewitalizacja Łodzi: ekspresowa budowa nowego woonerfu

Szpaler drzew, które na wiosnę zakwitną na różowo, tysiąc krzewów, szerokie chodniki, ławki, nowe oświetlenie. Budujemy w Śródmieściu nowy woonerf.

– To będzie ekspresowy remont, mamy już wszystkie dokumenty, podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Ulica nie jest długa, ma raptem kilkaset metrów. Ale obiecuję, że zmiana będzie widowiskowa. Do końca roku zamienimy ulicę Moniuszki w woonerf. Tak, jak kiedyś, będzie wspaniałym miejscem do spacerów. Z szerokimi chodnikami, ławkami, stylowym oświetleniem. Z zupełnych nowości – spacerować będziemy pośród zieleni, bo posadzimy wzdłuż ulicy 26 drzew – podobnie jak na sąsiednich woonerfach będą to wiśnie kanzan, które na wiosnę przepięknie zakwitną – zapowiada Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Po remoncie ulica Moniuszki będzie jednokierunkowa w stronę ul. Piotrkowskiej. Nie zabraknie także o miejsc parkingowych, ale ta funkcja nie będzie już w tym miejscu dominowała, tak jak to ma miejsce dzisiaj.

– Planujemy rozpocząć budowę jeszcze w marcu. Najpierw zerwiemy starą nawierzchnię i wykonamy prace ziemne. Po przygotowaniu podbudowy zaczniemy układać nową nawierzchnię, chodniki wyglądem nawiążą do Piotrkowskiej, natomiast na jezdni ułożymy dwukolorową kostkę w kształt wachlarza. Zgodnie z umową, gotową ulicę mamy oddać na koniec września – zapowiada Dominik Madanowski z Zakładu Remontowo-Drogowego Sp. z o.o., generalny wykonawca.

– Finał przebudowy ulicy zbiegnie się w czasie z końcem budowy Mediateki, którą chcielibyśmy otworzyć na gwiazdkę. Jeśli tych zmian komuś będzie mało, mamy więcej. Rewitalizacja centrum to szereg inwestycji, które splatają się jedna z drugą w większą całość. Spacer z Piotrkowskiej na Moniuszki i do Mediateki nie musi się kończyć tutaj. Możemy pospacerować dalej, w kierunku EC1 nowymi ulicami, które budujemy w sąsiednim kwartale. Jedną z nich wyjdziemy prosto na Hasa, którą też właśnie modernizujemy, a która poprowadzi nas do EC1. Takich całościowych efektów zmian, które zaczęliśmy w rewitalizacji będzie w rewitalizacji coraz więcej w nadchodzących miesiącach – zapowiada prezydent Hanna Zdanowska.

Ulica Moniuszki, dawny pasaż Meyera, kiedyś była jedną z najbardziej ekskluzywnych ulic w Łodzi. Prywatna własność fabrykanta Ludwika Meyera, który postawił przy niej luksusowe wille z myślą o władzach ówczesnej guberni. Tutaj też pojawiło się pierwsze w Łodzi uliczne oświetlenie już nie gazowe, ale elektryczne.