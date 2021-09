Rewitalizacja w Łodzi. Zaczyna się remont największej kamienicy

Kamienica przy ul. Legionów 44 to największy budynek w programie rewitalizacji obszarowej w centrum Łodzi. Wkrótce zmieni się nie do poznania! Powstaną w nim mieszkania komunalne, lokale handlowo-usługowe, dom dla małoletnich matek z dziećmi oraz świetlica twórcza dla młodzieży.

Legionów to jedna z najbardziej zaniedbanych ulic w centrum Łodzi, na szczęście coraz wyraźniej widać dokonujące się na niej zmiany. – W ramach programu Miasto Kamienic wyremontowaliśmy już 9 budynków, obecnie prowadzimy prace pod numerami 20a i 37a. Teraz przyszedł czas na kamienicę przy ul. Legionów 44, największy budynek w programie rewitalizacji obszarowej - mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Co powstanie w kamienicy przy Legionów 44?

Zabudowę nieruchomości przy ul. Legionów 44 tworzy kilka budynków powstałych na przełomie XIX i XX wieku – frontowy oraz stojące w podwórzu. Wszystkie przejdą gruntowny remont. Powstanie w nich 20 mieszkań komunalnych, 5 lokali handlowo-usługowych, dom dla małoletnich matek oraz świetlica środowiskowa z dodatkowymi funkcjami terapeutycznymi.

– Obecnie trwają intensywne prace przygotowawcze do remontu. Ekipa budowlana wejdzie tu w ciągu kilku najbliższych dni – zapowiada Michał Lenkiewicz, kierownik robót.

Nowe podwórko

Remont budynków to nie wszystko, zmieni się także podwórko. Przede wszystkim będzie zielono – pojawią się trawniki, klomby z krzewami, ozdobnymi trawami i bylinami oraz pięć drzew. Z myślą o młodych mieszkańcach w głębi podwórza powstanie plac zabaw, a na nim piaskownica, huśtawka oraz domek ze zjeżdżalnią. Co jeszcze? Ławki połączone pergolą, stojaki rowerowe, dwa miejsca parkingowe, kotłownia, śmietniki i nowe murowane ogrodzenie. Cały teren zostanie oświetlony i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wartość inwestycji przy Legionów 44 to ponad 14 mln zł.

W ramach programu Mia100 Kamienic przy ul. Legionów wyremontowane zostały kamienice pod numerami: 2, 19, 29, 31, 27, 15, 38, 48 i 50. W 2023 r. do użytkowania zostaną oddane kolejne kamienice pod numerami: 20a, 37a i 44 wyremontowane w ramach Programu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.