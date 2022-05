Rewitalizowane przestrzenie Łodzi plenerem sesji artystów z ASP

Wyremontowane fabryka przy Tuwima 10 oraz wille przy ul. Moniuszki 3 i 5 stały się plenerem fotograficznym. Jedenaścioro młodych artystów wykorzystało je w wyjątkowej sesji, jako tło.

Rewitalizacja Łodzi to prawie 120 inwestycji wartych miliard złotych. To odnowione kamienice i fabryki, wyremontowane ulice, zmodernizowane parki i nowe skwery. To także świetny plener na sesję zdjęciową, co właśnie udowodniło 11 młodych artystów.

Łódź to miasto silnie związane z przemysłem włókienniczym, modą, nietuzinkowymi wydarzeniami modowymi i młodymi projektantami. To również miasto niezwykłej architektury, a moda czerpie inspiracje z otaczającego ją świata.

Wyremontowane fabryka przy Tuwima 10 oraz wille przy ul. Moniuszki 3 i 5 stały się plenerem fotograficznym. Jedenaścioro młodych artystów wykorzystało je w wyjątkowej sesji, jako tło.

Rewitalizacja Łodzi: co tu powstanie?

Niebawem na mapie Łodzi pojawią się nowe miejsca spotkań i dialogu z mieszkańcami. Przy ul. Tuwima 10 zacznie działalność Fabryka Aktywności Miejskiej, a w willach przy ul. Moniuszki – Mediateka, najnowocześniejsza multimedialna biblioteka w Łodzi.

Nowe miejsca to propozycja dla łodzian, jak i turystów. Będą to miejsca nowoczesne, otwarte na dialog, również z młodymi twórcami.

Sesja fotograficzna ASP

W zrewitalizowanych przestrzeniach zostały zaprezentowane projekty młodych artystów z Instytutu Ubioru ASP im. W. Strzemińskiego w Łodzi.

Projektanci: Alicja Bogusz, Emanuela Górka, Natalia Graczewska, Oliwia Matlak, Maja Pilarek, Weronika Strojny, Anastasiya Zaretskaya, Gabriel Data, Robert Geserick, Alex Hayel i Mateusz Jagodziński.

Sesje przygotował Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi we współpracy z Wydziałem Kultury UMŁ oraz Fabryką Aktywności Miejskich.

Projekt pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16 zawartej w dniu 30 maja 2017 roku. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.