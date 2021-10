Roca sprzedała swój dział płytek meksykańskiej Grupie Lamosa

Grupa Roca i Grupa Lamosa osiągnęły porozumienie, na mocy którego meksykańska grupa przemysłowa zakupiła dział płytek Roca. Transakcja jest zgodna ze strategią korporacyjną Grupy Roca, światowego lidera w dziedzinie produktów do łazienek i wzmacnia międzynarodowy zasięg Grupy Lamosa, jednego z największych na świecie producentów płytek ceramicznych.

Grupa Roca zaakceptowała sprzedaż swojego działu płytek Grupie Lamosa. Zakres transakcji o wartości 260 mln dolarów (wartość przedsiębiorstwa bez finansowego zadłużenia netto) obejmuje przejęcie dwóch fabryk w Brazylii, zlokalizowanych w Campo Largo i São Mateus do Sul, a także hiszpańskiej Cerámicas Belcaire, we Wspólnocie Walenckiej. Te trzy zakłady, które w 2020 roku osiągnęły całkowitą produkcję rzędu 23,4 mln m2 płytek, eksportują swoje wyroby na cały świat, a ich głównymi rynkami zbytu są Stany Zjednoczone, gdzie dział płytek posiada również filię handlową, a także Brazylia i Hiszpania.

Grupa Lamosa zajmuje się produkcją i komercjalizacją powłok ceramicznych i klejów, ze sprzedażą przekraczającą 1 mld dolarów i znaczącą obecnością na kontynencie amerykańskim. Ma ponad 130-letnią historię w branży materiałów budowlanych.

Transakcja, w której Grupie Roca doradzali Alantra, Uría Menéndez oraz zespół obsługi transakcyjnej KPMG, wpisuje się w strategię Grupy polegającą na umacnianiu swojej pozycji w segmencie powierzchni łazienkowych, zgodnie z transakcjami korporacyjnymi przeprowadzanymi w tym roku. W styczniu Grupa Roca nabyła 75% Royo Group, tworząc w ten sposób jednego ze światowych liderów w segmencie mebli łazienkowych oraz włączyła do swoich struktur fabrykę ceramiki sanitarnej w północno-wschodniej Brazylii, co pozwoli Grupie odpowiadać na wzrost popytu w tym regionie i wzmocnić swoją pozycję w Ameryce Środkowej i Północnej. Niedawno przejęła również firmę Sanit, jednego z wiodących europejskich dostawców systemów podtynkowych i elementów do montażu łazienek, z siedzibą w Niemczech.

„W Grupie Roca jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz dział płytek został przejęty przez Grupę Lamosa, wiodącą firmę przemysłową, która cieszy się dużym prestiżem w tej dziedzinie i dla której jest to podstawowy zakres działalności, w pełni dopasowany pod kątem geograficznym i z obiecującymi planami na przyszłość dla tej jednostki”, podkreśla Albert Maggrans, Dyrektor Generalny Grupy Roca.

Federico Toussaint, Dyrektor Generalny i Prezes Grupy Lamosa, wskazuje, że: „Ta transakcja dodatkowo wzmacnia silną obecność Grupy Lamosa na kontynencie amerykańskim, która jest tam już obecna w kilku krajach, i umożliwia jej ekspansję w Europie. Stanowi również ważny krok na ścieżce rozwoju firmy, zgodnie z jej planem strategicznym, polegającym na rozszerzeniu obecności geograficznej, dywersyfikacji ryzyka i dalszym umacnianiu pozycji i przywództwa Grupy Lamosa".

Umowa została zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Lamosa, które odbyło się w sierpniu 2021 roku.

Grupa Roca zamknęła rok finansowy 2020 z obrotami w wysokości 1,68 mld euro, o 9,5% mniej niż w 2019 roku, z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią i spowolnieniem światowej gospodarki. Pomimo to, EBITDA wzrosła do 306 mln, o 21%, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 60 mln, co oznacza spadek o 12%. Priorytetem Grupy jest dalsze umacnianie pozycji światowego lidera w dziedzinie przestrzeni łazienkowej dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom o wysokiej wartości dodanej, przy jednoczesnej konsekwentnej realizacji planu zrównoważonego rozwoju i cyfrowej transformacji.

Grupa Lamosa odnotowała przychody w wysokości 1,06 mld dolarów (ostatnie dwanaście miesięcy na koniec czerwca 2021 r.), przy 14% wzroście w porównaniu z rokiem poprzednim. Zakup działu płytek Grupy Roca pozwala zwiększyć skonsolidowane przychody Grupy Lamosa o około 20%, a zdolność produkcyjną branży powłok o 16%, osiągając około 225 mln m2 rocznie. Dzięki tej inwestycji, Lamosa jest jednym z trzech największych producentów płytek ceramicznych na świecie.