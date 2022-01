Rok działań dla środowiska i społeczności w EPP

Łąki kwietne, budki lęgowe dla ptaków, domki dla pszczół, punkty bookcrossingu - to niektóre z działań, jakie lokalnie zrealizowało EPP w minionym roku.

Przez cały 2021 rok EPP realizowało lokalne działania wpisujące się w cztery filary firmy: człowiek z sąsiedztwa i jego potrzeby (48% inicjatyw), ekologia (24% inicjatyw), zdrowie i aktywność fizyczna (15% akcji) oraz edukacja i budowanie kapitału intelektualnego (12% akcji).

Wśród działań znalazły się akcje wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego, tworzenie łąk kwietnych, montaż budek lęgowych dla ptaków czy automatów z produktami higienicznymi dla kobiet.

EPP zakończyło rok 2021 z 120 dobrymi uczynkami na rzecz użytkowników i społeczności lokalnych skupionych wokół obiektów firmy w całej Polsce. W ramach całorocznej kampanii, zainicjowanej z okazji 5. urodzin firmy, 24 zespoły przeprowadziły po 5 akcji w czterech obszarach: zdrowie, edukacja, ekologia i odpowiadanie na potrzeby sąsiadów obiektów należących do EPP.

– Sytuacja ostatnich dwóch lat jeszcze bardziej zbliżyła nasze zespoły do osób mieszkających w sąsiedztwie centrów handlowych i biurowców EPP, dlatego z okazji 5. urodzin naszej firmy postanowiliśmy zrobić dla nich coś dobrego. Podzieliliśmy się na 24 lokalne zespoły, z których każdy miał za zadanie wykonać 5 dobrych uczynków – po jednym na każdy rok obecności naszej firmy na rynku. Zaowocowało to planem aż 120 dobrych uczynków na cały rok 2021, który zrealizowaliśmy w 100%, a niemal połowa energii włożonej w akcje została przeznaczona na pomoc typowo sąsiedzką, co pokazuje, jak istotne dla naszych pracowników jest odkrywanie i odpowiadanie na realne potrzeby ludzi w naszym najbliższym otoczeniu – mówi Urszula Matej-Bil, dyrektor komunikacji EPP.

Myśl globalnie, działaj lokalnie

Jubileuszowe, dobroczynne gesty w ramach kampanii „5 dobrych uczynków na 5. urodziny EPP” stanowiły odpowiedź na aktualne potrzeby konkretnych ludzi, organizacji czy miejsc zlokalizowanych w sąsiedztwie centrów handlowych i biurowców EPP. Działaniom zespołów w 16 centrach handlowych, 6 biurowcach oraz siedzibach EPP w Warszawie i Kielcach przyświecała także chęć zaadresowania globalnych wyzwań, takich jak poprawa jakości powietrza, zwiększenie bioróżnorodności miast i uczynienie ich bardziej zielonymi, zamykanie obiegu gospodarki czy zapobieganie marnowaniu, np. żywności.

