Rosyjscy architekci przeciw wojnie w Ukrainie

Rosyjscy architekci wyrazili sprzeciw wobec toczonej wojny w Ukrainie. "Wojna nie może być narzędziem polityki w XXI wieku. Wojna dewaluuje samą istotę działalności architekta i urbanisty, bez względu na to, w jakim kraju się rozgrywa" – czytamy w liście otwartym podpisanym przez prawie 7 tys. rosyjskich architektów i urbanistów.

List otwarty przeciw rosyjskim operacjom wojskowym na Ukrainie pojawił się na internetowej stronie magazynu architektonicznego "Project Russia".

"My, architekci i urbaniści Rosji, uważamy ofensywę wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy za niedopuszczalną. Kwestie polityki zagranicznej muszą być rozwiązywane wyłącznie środkami pokojowymi! Wojna nie może być narzędziem polityki w XXI wieku. Wojna dewaluuje samą istotę działalności architekta i urbanisty, bez względu na to, w jakim kraju się rozgrywa. Wojna narusza prawa człowieka do życia, bezpieczeństwa, samorealizacji, komfortowego i zdrowego środowiska – wszystkie te wartości są podstawą naszej działalności. Szacunku sąsiadów nie można zdobyć siłą ani zniszczeniem (…). "Nie" dla wojny!"- czytamy w liście, który w kilka dni podpisało prawie 7 tys. rosyjskich architektów i urbanistów.

Magazyn "Project Russia" istnieje na rynku wydawniczym od 1995 roku. Pełna treść listu wraz z sygnatariuszami na stronie prorus.ru.