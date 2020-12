Rozwiązania przyjazne środowisku. Firmy stawiają na zielone dachy, panele solarne i aluminium

Dynamicznie powiększają się miasta mają negatywny wpływ na środowisko. Na ten moment trudno niestety zapobiec powstawaniu „betonowych dżungli”. Warto jednak budować odpowiedzialnie, pamiętając, że dobór odpowiednich materiałów może mieć bardzo duży wpływ na lokalny mikroklimat.

Osoby migrują ze wsi do miast z troski o swoją przyszłość. Związany z tym boom budowlany niestety negatywnie odbija się na środowisku. Problemy z oczyszczaniem ścieków, gwałtowny wzrost zanieczyszczenia powietrza w związku z dużą emisją spalin i zmniejszaniem powierzchni terenów zielonych, degradacja gleby, hałas – to tylko część zagrożeń, wynikających z gwałtownego rozwoju miast.

Ekonomiczne i Ekologicznie – zielone dachy i panele solarne

Warto, aby inwestorzy na etapie projektu nowego biurowca lub bloku równie przyszłościowo podchodzili do czynników ekonomicznych, jak i ekologicznych. Na szczęście, dzięki nowoczesnej technologii, połączenie tych dwóch elementów przestaje być abstrakcją. Troska o środowisko stała się popularnym kierunkiem – architekci oraz projektanci coraz częściej i chętniej sięgają po rozwiązania, które minimalizują negatywny wpływ na ekosystem.

Bardzo wyraźnym trendem w budownictwie komercyjnym XXI wieku jest ekologiczne zagospodarowanie dachów. Coraz częściej pokrycia zmieniają się w ogrody. Dzięki instalacji odpowiednich warstw możemy stworzyć idealne warunki do uprawy roślin. Takie rozwiązanie to nie tylko znakomita przestrzeń rekreacyjna, ale także opłacalna od strony finansowej. Jednak „największym beneficjentem” tej innowacji jest lokalny mikroklimat. Zielone dachy łagodzą efekt tzw. Miejskiej Wyspy Ciepła. Temperatura mierzona nad takim dachem jest średnio niższa o 2 stopnie w porównaniu z tradycyjnym. Dodatkowo, dzięki roślinnej powierzchni, unikniemy tak intensywnego nagrzania jak w przypadku pokrycia bitumicznego (w skrajnych przypadkach może wynosić nawet 100 stopni Celsjusza).

Kolejnym dobrym trendem jest korzystanie z alternatywnych źródeł energii. Coraz częściej możemy również zaobserwować na dachach panele solarne, które znacząco obniżają koszty za zużycie energii oraz redukują emisję CO2.

A jeśli mowa o innowacjach i ekologii, to nic dziwnego, że producenci konstrukcji do modułów fotowoltaicznych oraz stelaży zielonych dachów upatrzyli sobie aluminium. To materiał, który przy takich inwestycjach świetnie się sprawdza.

Aluminium w zielonych rozwiązaniach

Trzykrotnie niższa waga niż w przypadku żelaza lub stali, która nie wpływa na wytrzymałość materiału. Wysoka elastyczność, pozwalająca na formowanie z niego dowolnych kształtów. Odporność na korozję. Aluminium posiada wszelkie właściwości, które sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowania w „zielonych rozwiązaniach”.

Wykorzystanie tego surowca jedynie na dachach byłoby sporym marnotrawstwem. Aluminiowe elementy o określonych kształtach są wykorzystywane jako podstawa większych konstrukcji, takich jak m.in. listwy aluminiowe, stanowiące podstawę do wyciskania profili dla budownictwa. Typowym zastosowaniem takich produktów jest stolarka okienna i drzwiowa.