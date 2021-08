Ruchome murale we Wrocławiu. Będzie je można zobaczyć już we wrześniu

Ruchome murale już 25 września po raz kolejny pojawią się na kamienicach wrocławskiego Nadodrza. To unikatowe w skali kraju i świata przedsięwzięcie artystyczne, łączące kino i sztuki wizualne.





Tylko raz w roku i tylko we Wrocławiu oglądać można audiowizualny spektakl, jakim jest Kinomural – unikatowe w skali kraju i świata przedsięwzięcie artystyczne łączące kino i sztuki wizualne.

Wrocław – miasto ruchomych murali

W tym roku na bocznych ścianach kamienic Nadodrza zobaczymy dzieła artystów z całego świata: z Polski, Francji, Rosji, Egiptu, Macedonii czy USA. Będą to m.in. animacje poklatkowe i komputerowe, projekcje 3D, filmy eksperymentalne, a także instalacje audiowizualne wykorzystujące najnowsze technologie.

– Zabierzemy widzów w futurystyczną podróż po Wrocławiu – mieście ruchomych murali – zapowiada Bartek Bartos, jeden z pomysłodawców i organizatorów wydarzenia.

W programie tegorocznej edycji znajdą się prace młodych twórców będące owocem współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a także dzieła dedykowane Tadeuszowi Różewiczowi. Zobaczymy premierową odsłonę „Threshold” – projektu audiowizualnego z pogranicza sztuk plastycznych i kina eksperymentalnego autorstwa Tomka Tryzny, reżysera i pisarza, autora legendarnej „Panny Nikt” oraz Agaty Bartos, artystki intermedialnej. To seria czarno-białych krótko- i średniometrażowych filmowych przypowieści filozoficznych, którym nieobcy jest humor. Tuż po zmierzchu na jednej ze ścian wyświetlona zostanie „Dobranocka” dedykowana najmłodszym widzom. To alternatywa dla wieczorów spędzanych przed tabletem czy telewizorem i zaproszenie do wyjścia na podwórko.

W zeszłym roku kinomurale obejrzało prawie 15 tysięcy widzów. Twórcami projektu są Bartek, Agata i Piotr Bartosowie. Artystyczne trio od dekady tworzy na styku sztuki audiowizualnej i kina autorskiego. Prowadzą studio filmowe Manifiesta.