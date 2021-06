Rusza druga odsłona Biennale WRO: czas na klimat i miasto

Już w piątek, 18 czerwca o godz. 19:00, rozpocznie się kolejna odsłona 19. Biennale Sztuki Mediów WRO pod hasłem REVERSO. W Centrum Sztuki WRO zobaczymy wystawę Abalietas, na którą składają się instalacje i prace wideo odwołujące się m.in. do wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz wyjątkowy performans na żywo odbywający się jednocześnie we Wrocławiu i niemieckim mieście Halle.

18 czerwca startuje 19. Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu.

Druga odsłona Biennale WRO, największego przeglądu sztuki mediów w Polsce, określona została hasztagami: #klimat, #miasto oraz #sztucznainteligencja i #wspólnota.

Pod hasłem Abeliatas w Centrum Sztuki WRO otworzy się kolejna wystawa Biennale WRO. Jej tytuł pochodzi ze średniowiecznej łaciny i oznacza zależność od czegoś. „Określa kondycję ludzką, daleką od samowystarczalności, uwikłaną w kulturę, ekonomię i biopolitykę” – czytamy w opisie kuratorskim. Na odwiedzających czeka m.in. „Post Growth Toolkit” – gra planszowa, która staje się środkiem przekazu i zbiorowej debaty, i która ma pomóc uczestnikom odnaleźć się w czasie radykalnych zmian. Grze, autorstwa kolektywu Disnovation.org znanego z opracowania antologii poświęconej piractwu medialnemu, towarzyszą wywiady z ekspertami mające na celu lepsze zrozumienie źródeł współczesnych kryzysów politycznych i ekologicznych. Kolejna instalacja ukazuje hybrydowy ekosystem złożony m.in. z odpadów dawnego świata i materii roślinnej – „The Unknown Future Rolls Towards Us” to obrazek z post-świata, w którym nie ma już ludzi. Z kolei „Stranger to the Trees”, łącząc wideo, interaktywny dźwięk i rzeźbę, bada reakcję ekosystemów leśnych na wszechobecne rozprzestrzenianie się mikroplastiku. Ostatnia z instalacji – „The Tears of Potential – Łzy potencjału” to artystyczno-biologiczno-programistyczny eksperyment z zupą prebiotyczną w tle. W ramach wystawy zobaczymy również prace wideo – australijska artystka Gretta Louw pokaże dzieło inspirowane badaniami nad rozmnażaniem się meduz, zaś Beny Wagner odniesie się do eksperymentu polegającego na umieszczeniu kanarków w kopalniach węgla jako wczesnych wskaźników toksyczności powietrza. Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do 23 lipca w godzinach otwarcia galerii.

Wrocław – Halle, czyli performans na żywo w dwóch miastach jednocześnie

W ramach otwarcia czerwcowej wystawy, 18 czerwca o godz. 20:00, zobaczymy kolejne wydarzenie z cyklu REVERSO REDUX. Formuła ta zakłada serię symetrycznych i zsynchronizowanych pokazów w dwóch lokalizacjach. Jedna to zawsze Wrocław, druga to w tym przypadku niemieckie miasto Halle. W Centrum Sztuki WRO swój performans pokaże Tomasz Domański. „Ścięcie, czyli rzecz o egoizmie” to powrót do wątku człowieka–drzewa, stale obecnego w twórczości artysty. Natomiast w ramach odbywającego się w niemieckim Halle Werkleitz Festival zobaczymy pracę work in progress wykorzystującą m.in. sztuczną inteligencję.

Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów w Concordia Design i pokazy online

W programie Biennale WRO znalazła się w tym roku 7. edycja Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, organizowanego przez Centrum Sztuki WRO wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Podczas wystawy w Concordia Design przekonamy się, jak sztuka młodych komentuje otaczającą ich rzeczywistość, w tym kryzys klimatyczny, destrukcyjne normy społeczne czy kapitalizm i wynikającą z niego niepewną przyszłość. – To szczególny rok, ponieważ prace powstawały i były prezentowane – albo właśnie nie mogły być zaprezentowane w pełni – w warunkach ograniczeń związanych z pandemią – mówi Krzysztof Dobrowolski z Centrum Sztuki WRO. Wernisaż wystawy odbędzie się 2 lipca o godz. 19:00. Czerwcowo-lipcowe Biennale WRO to także pokazy wideo w formule online, w tym filmu „Rixt” autorstwa Horacego Muszyńskiego, artysty działającego na styku kina, performansu i sztuki.