Rusza eko-akcja wypożyczania żywych choinek

W dniach 17-19 grudnia w autoryzowanych salonach Volvo na chętnych do spędzenia eko świąt czekać będzie 1300 drzewek. Zwrócone po świętach choinki zostaną z powrotem zasadzone, a firma zobowiązuje się dodatkowo zasadzić 10 nowych drzew za każde wypożyczone drzewko.

To już czwarty rok, w którym firma Volvo Car Poland zachęca do zwrócenia uwagi na środowisko naturalne. Poprzednie edycje akcji cieszyły się ogromną popularnością, a choinki zniknęły z salonów Volvo w mgnieniu oka. W tym roku polski oddział marki znów zwiększył pulę drzewek – aż 1 300 choinek będzie czekało do odbioru przed salonami w dniach 17-19 grudnia. W ciągu czterech lat trwania akcji z Wypożyczalni do domów powędrowało 2 tysiące choinek, a ponad 20 tysięcy zostało zasadzonych.

Firma podtrzymuje swoją tradycję odtwarzania zniszczonych lasów i za każde wypożyczone drzewko, zobowiązuje się zasadzić 10 kolejnych. W zeszłym roku były to okolice Doliny Chochołowskiej - miejsce, które ucierpiało wskutek zniszczeń dokonanych przez wiatr halny, a w 2018 roku na terenie prywatnym w Nadleśnictwie Cewice powstał las, obok terenów zniszczonych podczas huraganu stulecia.

Sztuczna czy prawdziwa? Czyli tło powstania projektu

Każdego roku po świętach na wysypiska śmieci trafia kilka milionów choinek, podczas gdy ich igły,

w porównaniu do liści rozkładają się znacznie dłużej. Kiedy gniją, wytwarzają metan, który jest 25 razy silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla. Według Carbon Trust[1], ślad węglowy ściętej choinki o długości 180 cm odpowiada 16 kg CO2, a to daje 100 000 ton gazów cieplarnianych

z 7 milionów drzew! A jeśli mamy w domu sztuczną choinkę?

Aby zmniejszyć jej negatywny wpływ na środowisko należałoby użyć jej ponownie przez co najmniej dziesięć świąt. Około dwóch trzecich śladu węglowego przeciętnej sztucznej choinki pochodzi z plastiku (głównie folii PVC), z którego jest wykonana, a około jednej czwartej z emisji gazów wytwarzanych podczas jej produkcji.

Firma Volvo uważa, że wypożyczanie żywego drzewka jest znacznie bardziej ekologiczne. Z większości salonów Autoryzowanych Dealerów Volvo na terenie całej Polski można odebrać żywe, ukorzenione drzewko w doniczce. Jedynym warunkiem jest pozostawienie opłaty za wypożyczenie w wysokości

75 zł, co stanowi zobowiązanie do dbania o drzewko i zwrócenia go do ponownego zasadzenia

w szkółce. Nie trzeba być klientem ani użytkownikiem Volvo. Akcja skierowana jest do wszystkich. Choinki będzie można wypożyczyć w dniach 17-19 grudnia lub do wyczerpania ich zapasu. Natomiast zwrotu należy dokonać najpóźniej do 8 stycznia 2021 roku do salonu, z którego odbierało się choinkę.



