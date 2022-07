Rusza wystawa prac Tamary Berdowskiej

Od dzisiaj w przestrzeniach wystawienniczych Artinfo.pl w Warszawie można oglądać prace artystki Tamary Berdowskiej, zaliczane do kanonu polskiej abstrakcji geometrycznej.

W przestrzeni wystawienniczej Artinfo.pl przy ul. Dzielnej 5 w Warszawie do 16 września można oglądać prace Tamary Berdowskiej.

Zostaną zaprezentowane jej mistrzowskie prace przestrzenne (unikatowe kinetyczne rysunki na folii oraz reliefy), a także prace olejne na płótnie.

28 lipca odbędzie się również spotkanie z artystką.

Wystawa „Tamara Berdowska: Trzeci wymiar” w przestrzeni wystawienniczej Artinfo.pl przy ul. Dzielnej 5 w Warszawie to okazja do zapoznania się z pełnym spektrum twórczości artystki, której dorobek jest zaliczany do kanonu polskiej abstrakcji geometrycznej. Ekspozycja będzie otwarta dla publiczności do 16 września.

Twórczość Tamary Berdowskiej wykracza daleko poza klasycznie rozumiane malarstwo na płótnie. To wy-rafinowane rozważania o przestrzeni, barwie, symetrii, ruchu, iluzji i formie. Przez ponad 30 lat pracy artystycznej Berdowska konsekwentnie rozwija i realizuje swoją bardzo osobistą i indywidualną wizję tego, czym może być to medium, jak otworzyć je na tytułowy „trzeci wymiar”.

Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 1990 roku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczęszczała do pracowni profesor Janiny Kraupe Świderskiej - znakomitej malarki, jednej z najważniejszych powojennych krakowskich abstrakcjonistek.

Dziś jest artystką totalną, zawsze w procesie, który zawiesza właściwie tylko na czas snu. Prace Tamary Berdowskiej są materialnym odzwierciedleniem jej intymnych przeżyć, także tych zakorzenionych w co-dzienności. Inspiracji nie szuka daleko - śmieje się, że bodźcem, który może uruchomić jej wyobraźnię i intelekt bywa nawet plama benzyny dostrzeżona na drodze.

Abstrakcja geometryczna stanowi dla Berdowskiej tylko punkt wyjścia do psychodelicznych, jak to określa sama autorka, malarskich eksperymentów. Dla artystki najważniejszym środkiem wyrazu jest kolor. To w barwie rozgrywa się cały spektakl jej kompozycji. Operuje nią mistrzowsko, uzyskując wspaniałe światło i kaskadowe przejścia tonalne.

Autentyczność, oryginalność, niepowtarzalność - dzięki nim zdobyła uznanie publiczności w Polsce i za granicą. Zanim prace Berdowskiej podbiły serca kolekcjonerów, docenili je krytycy sztuki. Za innowacyjny cykl rysunków przestrzennych otrzymała nagrodę od profesor Kraupe Świderskiej. Od 2000 roku uczestniczy w sympozjach organizowanych przez Bożenę Kowalską, najważniejszą badaczkę polskiej abstrakcji geometrycznej. W 2015 roku została laureatką prestiżowej nagrody im. Witolda Wojtkiewicza. Jej prace są regularnie prezentowane na wystawach istotnych kolekcji prywatnych. Instytucje chętnie poszerzają swoje zbiory o jej dzieła.

W Galerii Artinfo.pl zostaną zaprezentowane jej mistrzowskie prace przestrzenne (unikatowe kinetyczne rysunki na folii oraz reliefy), a także prace olejne na płótnie.

Wystawie towarzyszy spotkanie autorskie z Artystką, które odbędzie się w przestrzeni wystawy 28 lipca (czwartek) o godzinie 19:00.