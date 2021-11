Ruszyła 3. edycja kampanii edukacyjnej uczącej jak postępować z elektrośmieciami

Ruszyła 3. edycja publicznej kampanii edukacyjnej „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci” zainicjowanej przez ElektroEko.

Już po raz trzeci wystartowała publiczna kampania edukacyjna „Już nie świeci? Oddaj do elektrośmieci”, której inicjatorem jest ElektroEko – największa w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Celem akcji jest edukowanie Polaków na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem oświetleniowym.

Odpowiednie postępowanie z elektrośmieciami to przejaw troski o środowisko naturalne. Przekazywanie zużytego sprzętu oświetleniowego we wskazanych punktach pozwala na realizację gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ umożliwia ponowne wykorzystanie surowców pochodzących z materiałów wcześniej wprowadzonych na rynek.

W procesach przetwarzania zużytego oświetlenia można odzyskać m.in. metale szlachetne, takie jak miedź czy złoto, szkło, plastik czy nawet do 98% aluminium i 100% stali. Z roku na rok, liczba elektrośmieci znacząco rośnie. Szacuje się, że rocznie ok. 200 tys. ton zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie zostaje przetworzona. Obecnie w Polsce przetworzeniu podlega tylko blisko 60% elektroodpadów wprowadzonych na rynek .

– Jednym z celów ElektroEko, jako organizacji odzysku jest edukowanie Polaków, aby mieli pełną wiedzę o tym, jak właściwie postępować z zużytymi urządzeniami elektronicznymi i elektrycznymi, do których zalicza się też zużyty sprzęt oświetleniowy. ElektroEko swoimi działaniami wspiera firmy i instytucje oraz przedsiębiorców i instalatorów, od których bezpłatnie odbiera zużyty sprzęt, po wcześniejszym wypełnieniu wniosku na stronie internetowej www.zuzyteoswietlenie.pl. W ten sposób pokazujemy Polakom, że podejmowanie ekologicznych decyzji jest naprawdę proste – mówi Romuald Wojtkowiak, Dyrektor Branży Oświetleniowej w ElektroEko.

Czym są elektrośmieci?

Elektrośmieci to specjalna kategoria odpadów, do której zalicza się popsute lub nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne. Do ich właściwego funkcjonowania niezbędne jest podłączenie do prądu czy innego źródła zasilania, np. baterii lub komputera. Można je rozpoznać po symbolu przekreślonego pojemnika na śmieci, który umieszczony jest na produkcie lub na opakowaniu. Urządzenia te, ze względu na różnego rodzaju komponenty wykorzystywane do ich produkcji, wymagają odpowiedniego traktowania po zakończeniu użytkowania.