Ruszyła kolejna zbiórka pamiątek z cyklu Historie Gdańskich Dzielnic

Muzeum Gdańska prowadzi zbiórkę pamiątek przedstawiającej historię dzielnic miasta. W tym roku poszukiwane są przedmioty związane z historią Oruni, Starych Szkotów, Lipiec i Św. Wojciecha.

Najciekawsze z nich będzie można zobaczyć na wystawie plenerowej oraz w publikacji z serii Historie Gdańskich Dzielnic.

Muzeum zbiera zdjęcia osób i wydarzeń, ale także fotografie lokalnej architektury.



Pamiątki można przekazywać do 15 maja 2022 roku.

– Tegoroczna, szósta edycja Historii Gdańskich Dzielnic poświęcona zostanie dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Wchodzące w jej skład tereny mają długą i ciekawą historię, a ich losy stale przeplatają się z przeszłością Gdańska, którego częścią zostały niespełna sto lat temu – mówi Rita Brzezińska z Muzeum Gdańska, koordynatorka zbiórki.

– Od samego początku było dla nas ważne, aby projekt Historie Gdańskich Dzielnic współtworzyli sami mieszkańcy. Podobnie jak w poprzednich latach i tym razem zbieramy fotografie przedstawiające ludzi i wydarzenia związane z dzielnicą. Szczególnie interesuje nas życie codzienne, choć będą dla nas przydatne także przedstawienia wszelkiego rodzaju uroczystości i świąt. Chętnie przyjmiemy mniej lub bardziej znane widoki Parku Oruńskiego. Wartościowe będą również zdjęcia przedstawiające ważne dla lokalnej społeczności miejsca i architekturę – dodaje.

Opowieść o Gdańsku powstaje przy udziale mieszkańców

Historie Gdańskich Dzielnic to projekt Muzeum Gdańska, w ramach którego prezentowane są dzieje wspólnot lokalnych. Latem każdego roku prezentowana jest wystawa plenerowa, a w następnym interdyscyplinarna książka przygotowana przez naukowców, która opisuje najciekawsze wątki związane z przeszłością naszego miasta. W ramach projektu odbywają się również wykłady, spacery oraz spotkania. Do tej pory w ramach cyklu omówiono dzieje Chełma, Starego Przedmieścia, Nowego Portu, Siedlec oraz, w ostatnim roku, dzielnic Zaspa i Przymorze.

W ramach zbiórki będą przyjmowane zdjęcia oraz przedmioty, które ilustrują historię dzielnicy do końca lat 90. XX wieku. Fotografie w formie skanów oraz zdjęcia pamiątek można wysyłać do 15 maja 2022 roku na adres r.brzezinska@muzeumgdansk.pl. W przypadku pytań możliwy jest także kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-16.00, pod numerem 789 449 661.

Najciekawsze z nich zostaną ukazane na wystawie plenerowej oraz w publikacji naukowej. W tej formie współpracy przy tworzeniu wystawy stałej właściciel przedmiotu jedynie użycza wizerunku przedmiotu i wiedzy z nim związanej.

W ramach udziału w projekcie można także przekazać pamiątki do zbiorów Muzeum Gdańska, dołączając tym samym do jego elitarnego programu.

– Program dla Darczyńców to forma szczególnego uhonorowania osób, które zdecydują się pomóc nam w rozwoju kolekcji związanej z historią Gdańska. Grono Darczyńców obecnie liczy 384 osoby – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Darczyńcy otrzymują prawo do darmowego i nielimitowanego wstępu do oddziałów Muzeum, a osoby im towarzyszące prawo do biletu ulgowego. Darczyńcy otrzymują również upust na książki – podsumowuje.

Szósta odsłona wystawy plenerowej Historie Gdańskich Dzielnic zostanie udostępniona latem 2022 roku w wybranych miejscach na terenie dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce.