Rynek fotowoltaiki wraca do stanu sprzed pandemii

Fotowoltaika to jedna z niewielu branż, która już odnotowuje zauważalny powrót do stanu sprzed wybuchu kryzysu. Najważniejszy jest powód ekonomiczny. Z odpowiednim kredytem fotowoltaika jest inwestycją opłacalną nawet w czasie kryzysu.

To pierwszy raz od początku pandemii, kiedy branża fotowoltaiczna odnotowuje wyraźny skok w słupkach sprzedażowych. Taka informacja napawa optymizmem, szczególnie w kontekście danych makroekonomicznych, które wskazują, że gospodarce daleko jeszcze do normalności. Przyczyn takiego stanu może być wiele.

- Od kilku dni widzimy wyraźny wzrost zainteresowania Klientów naszymi produktami i usługami. W ostatnim tygodniu zanotowaliśmy 3-krotny wzrost sprzedaży w stosunku do pierwszych tygodni po wybuchu pandemii. Po początkowym drastycznym spadku sprzedaży po wprowadzeniu obostrzeń 16 marca, w zeszłym i w tym tygodniu notujemy powrót sprzedaży na poziomie 80% sprzed pandemii. Decyzja zakupowa w przypadku naszych usług i produktów jest łatwiejsza niż w przypadku innych branż. Inwestycja w fotowoltaikę nie wiąże się z ryzykiem straty inwestowanych pieniędzy. W uproszczeniu obniżamy rachunek za energię nawet o 95%, a oszczędności odkładamy lub finansujemy nimi ratę kredytu. Ponadto w FOTON Technik daliśmy Klientowi szeroką opcję wyboru zakupu systemu PV w taki sposób, jaki uzna za stosowny i bezpieczny. Klient ma możliwość wyboru opcji spotkania z Doradcą za pomocą telekonferencji, podpisania umowy online, a nawet zamówienia wizji lokalnej przy użyciu drona. To wszystko stworzone jest z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie Klienta. Dzięki takiemu modelowi sprzedaży hybrydowej udało nam się uzyskać widoczne dziś efekty. To pierwszy raz od kilku tygodni, kiedy wyniki sprzedaży są tak optymistyczne – mówi Michał Skorupa, Prezes zarządu FOTON Technik, Grupa innogy.