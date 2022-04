Rzeźby Ludwiki Ogorzelec w Muzeum Śląskim w Katowicach

Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza na indywidualną wystawę Ludwiki Ogorzelec składają się trzy wielkoformatowe rzeźby typu site-specific. Cześć wystawy stanowi projekt, w którym rzeźbiarka wspólnie z kompozytorem Mirosławem Muzykantem stworzyli dzieło wizualno-dźwiękowe pt. „Rapsodia przezroczysta” z cyklu „Krystalizacja przestrzeni”.

REKLAMA

8 kwietnia w Muzeum Śląskim w Katowicach zostanie otwarta dla zwiedzających „Wystawa podziemna” Ludwiki Ogorzelec.

Trzy monumentalne rzeźby udostępnione będą miłośnikom sztuk wizualnych w trzech różnych miejscach w Muzeum.

Wyjątkową część wystawy stanowi projekt w Galerii jednego dzieła, gdzie Ludwika Ogorzelec wspólnie z kompozytorem Mirosławem Muzykantem stworzyli dzieło wizualno-dźwiękowe pt. „Rapsodia przezroczysta” z cyklu „Krystalizacja przestrzeni”.

Na indywidualną wystawę Ludwiki Ogorzelec składają się trzy wielkoformatowe rzeźby typu site-specific.

Na poziomie -4 zobaczyć możemy pierwszą rzeźbę zatytułowaną „Antygrawitacja II”, zbudowaną z „linii drzewa”, która zaprzecza znanym człowiekowi prawom grawitacji. W drugiej pracy pt. „Pochylnia”, usytuowanej nieopodal, przezroczysty jedwab industrialny „krystalizuje przestrzeń” - jak mówi artysta. Rozpościera „rozświetloną lekkość” - białą strukturę nad głowami widzów poruszających się po pochyłych chodnikach pomiędzy poziomem -2 a -4.

Miejscem prezentacji trzeciej rzeźby jest Galeria jednego dzieła, czyli wielka betonowa przestrzeń, w której Ludwika stworzyła „Rapsodię przezroczystą”. Naprężone między ścianami, krzyżujące się linki stalowe tworzą konstrukcję, która wraz z rozświetlonymi formami szkła oraz muzyką stanowi emocjonalno wizualno-dźwiękową „sferę ambientu”, w którą zanurza się widz.

To właśnie tutaj, w Galerii jednego dzieła, wrażeniom wizualnym towarzyszyć będą wrażenia dźwiękowe. Skomponowany przez urodzonego w Zabrzu kompozytora – Mirosława Muzykanta - utwór, o tym samym tytule, co prezentowana rzeźba pt. „Rapsodia przeźroczysta”, jest bezpośrednim nawiązaniem do tej pracy. 65-minutowa kompozycja jest częściowo „field recordingiem”.

Słuchacz wychwyci w zarejestrowanym utworze dźwięki towarzyszące pracy twórczej Ogorzelec, tj. odgłosy cięcia i kruszenia szkła, z którego wykonane jest dzieło, a także naciągania lin, działania maszyn czy szelestu folii.

Cała „Rapsodia przezroczysta” (nazwa z języka greckiego słowa rapto i ode można tłumaczyć jako „tkana muzyka”) jest utkana z subtelnych, swobodnych, improwizowanych oraz rzeczywistych dźwięków. Według Muzykanta refleksyjna muzyka ma budować emocje, nie może przeszkadzać. Tworzy formę dźwiękową, w której widzowie i słuchacze oddają się kontemplacji, w pełni przeżywają moment zatrzymania się w skrystalizowanej przestrzeni.

Wystawa czasowa potrwa od 8.04.2022 do 2.10.2022. Wernisaż odbędzie się w czwartek, 7.04.2022, o godz. 18:00 w Audytorium w Muzeum Śląskim, przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.