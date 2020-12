Salony z wyposażeniem wnętrz VOX z nowym konceptem. Zajrzyjcie do środka!

Salon VOX w Jankach przeszedł gruntowną metamorfozę. Efekt? Precyzyjnie zaplanowana przestrzeń i zespół doradców, dzięki którym remont i urządzanie domu będą przyjemnym doświadczeniem. Wprowadzone w Jankach innowacje będą inspiracją dla zmian w kolejnych salonach VOX w całej Polsce.

Obecny kształt wnętrza oraz usług to efekt długich miesięcy badań i pracy zespołu VOX. W tym procesie wspierali ich eksperci z dwóch uznanych pracowni - poznańskiej Bidermann+Wide oraz krakowskiej Schwitzke Górski - od wielu lat projektujących salony modowe, z elektroniką czy wyposażeniem wnętrz.

Poznać lepiej swoich klientów

– Jednym z kluczowych aspektów, nad którymi pracowaliśmy, była dokładana analiza tego jak w salonach wnętrz zachowują się klienci. Aby to zrozumieć przeprowadziliśmy, przy wsparciu pracowni Schwitzke Górski, rozbudowane badania etnograficzne, liczne warsztaty strategiczne oraz analizę procesów sprzedażowych – wyjaśnia Paweł Gaj, Trade Marketing Director w VOX.

Te badania pokazały, jak klienci poruszają się po sklepie, co im przeszkadza, a co pomaga w wygodnych zakupach i podejmowaniu decyzji. Mając taką wiedzę zespół projektowy mógł opracować strategiczne wytyczne do kształtowania customer experience w salonach VOX.



– Wprowadzone przez nas rozwiązania mają pomagać w dokonywaniu wyborów, inspirować, ułatwiać poznawanie produktów, współpracę z doradcami i optymalizować ścieżki komunikacyjne. Czyli sprawić, że klient nie będzie czuć się w naszym salonie zagubiony, ale łatwo znajdzie to, czego szuka. Jedną z ważnych zmian jest uproszczenie nawigacji oraz poprawienie czytelności aranżacji całego salonu. Jako ciekawostkę mogę podać, że choć salon nie zmienił metrażu, to dziś większość klientów uważa, że jest większy, niż był uprzednio. Także ekspozycja w powszechnym odbiorze jest bogatsza w produkty - podkreśla Maciej Bidermann, Head Interior Designer w Bidermann+Wide.

Wnioski wypracowane w trakcie badań trzeba było następnie przenieść na konkretne rozwiązania aranżacyjne. W tym procesie VOX współpracował z pracownią Bidermann+Wide, która już wcześniej zaprojektowała firmie jej poznańskie biuro.

– W tego typu projektach kluczowe jest projektowanie odpowiednich doświadczeń. Wspólnie z VOX udało nam się stworzyć miejsce, w którym przebywa się z przyjemnością i które zachęca do interakcji oraz korzystania z rozwiązań, jakie oferuje. Można powiedzieć, że salon w Jankach to prototyp, który będzie badany, analizowany i ulepszany, tak aby stał się w przyszłości przestrzenią idealną - pozbawioną barier komunikacyjnych, łączącą nowoczesne techniki sprzedażowe z klasycznym retail – mówi Maciej Bidermann.

Cała oferta w jednym miejscu

Salon w Jankach został wyposażony w rozbudowany system digital signage. Dzięki interaktywnym terminalom klienci mają z każdego miejsca dostęp do wszystkich produktów VOX. Ekrany są tak skonfigurowane, że w strefie drzwi, podłóg albo mebli od razu można przejrzeć dedykowany katalog z ofertą tego segmentu. Zawartość jest na bieżąco aktualizowana z centralnej bazy, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że oglądane produkty są dostępne.