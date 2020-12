SAW nawiązuje współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół MNW

Wymiana doświadczeń na polu upowszechniania wiedzy o dziedzinach artystycznych i wspólne działanie na rzecz popularyzacji malarstwa i architektury wnętrz to główne cele współpracy, jaką Stowarzyszenie Architektów Wnętrz nawiązało ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum Narodowego.

REKLAMA

Stowarzyszenie Architektów Wnętrz to organizacja mająca na celu kreowanie rangi zawodu architekta wnętrz poprzez uświadamianie na temat roli wykształcenia, doświadczenia technicznego oraz wrażliwości estetycznej. Jej zadaniem jest promowanie grupy zawodowej, z naciskiem na kierunkowe wykształcenie jej członków, specjalizacje, liczbę udokumentowanych projektów, wielkość zaangażowanego w pracę biura zespołu oraz pozycję na rynku.

Stowarzyszenie ma też w założeniu pełnić rolę platformy edukacyjnej, służąc wymianie doświadczeń zawodowych, stąd organizowane przez nie szkolenia kierunkowe dla architektów wnętrz ze specjalistami pokrewnych dziedzin oraz spotkania z wybitnymi osobowościami świata architektury, designu czy sztuki. Platformy dyskusyjne nie tylko przyczyniają się do integracji środowiska, ale też stanowią przestrzeń do budowania strategii i kierunków rozwoju architektury wnętrz. Dodatkowo SAW stawia sobie za cel edukację społeczeństwa w zakresie świadomości projektowej, produktowej, estetycznej oraz artystycznej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego wspiera działalność Muzeum Narodowego w Warszawie. Zostało powołane by tworzyć społeczność zaangażowaną w życie instytucji, a do jego zadań należy inicjowanie i realizacja projektów popularyzujących muzeum i jego zbiory. Stowarzyszenie udziela mu wsparcia w ramach organizacji wystaw czasowych, prowadzeniu projektów badawczych, zakupie dzieł i wykupie depozytów, konserwacji, działalności edukacyjnej i wydawniczej oraz nowych inwestycjach. Aktywne uczestnictwo przyjaciół w wydarzeniach organizowanych w muzeum pogłębia wiedzę o sztuce i kulturze, dając możliwość uczestnictwa w prestiżowych wydarzeniach.

– Bardzo cieszymy się na tę współpracę, która otwiera przed naszymi stowarzyszeniami szerokie pole do wspólnych działań – zapewnia Karolina Toczek-Wieczorek, dyrektor Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Narodowego. – Mam tu na myśli przede wszystkim działania o charakterze edukacyjnym, upowszechniającym wiedzę o dorobku polskiego malarstwa wśród architektów wnętrz, którzy z racji wykonywanego zawodu mogą stać się jego ambasadorami wśród klientów. Z drugiej strony, przyjaciele Muzeum Narodowego będą mieli okazję poznać realia branży architektury wnętrz w Polsce, a tym samym znaleźć w jej ramach przestrzeń do promocji narodowej sztuki – dodaje.