Ściany wrocławskich kamienic zamienią się w galerię sztuki

Już 19 września – za sprawą projektu Kinomural – Wrocław zamieni się w wielkoformatową galerię sztuki. Prócz prawie 90 dzieł artystów z całego świata na Nadodrzu zobaczymy także „Mleczne Medium” – zjawiskową instalację audiowizualną wrocławskiego kolektywu KinoManual. W kameralnym podwórku przy Paulińskiej 12 w towarzystwie muzyki na żywo podziwiać będziemy obrazy z analogowych i cyfrowych projektorów.

Nadodrzańska podróż Drogą Mleczną

„Mleczne Medium” to dyskretny, surrealistyczny, rodzinny dokument. Jego kluczowym elementem są nagrania słów wypowiadanych przez córkę artystów – Ninę – przez sen. Zbieranie jej podświadomych wypowiedzi trwało trzy lata, pomiędzy rokiem 2013 – 2015. W tym czasie Nina straciła mleczne zęby, które posłużyły do realizacji wizualnej części projektu. W efekcie powstała animacja inspirowana Drogą Mleczną, mlecznymi zębami oraz wybranymi rysunkami Niny, W warstwie dźwiękowej nieświadomy, dziecięcy głos miesza się z delikatnym, elektronicznym ambientem autorstwa duetu Pin Park (Maciek Bączyk, Maciek Polak). Projekcja wideo została zaaranżowana w duchu kina rozszerzonego Expanded Cinema. Dopełniają ją obrazy wyświetlane przez zmodyfikowane, miniaturowe rzutniki slajdów.

Autorzy projektu – KinoManual, czyli Aga Jarząb i Maciek Bączyk – wspólnie tworzą filmy i obiekty korespondujące z bogatą tradycją ruchomych obrazów, sztuki kinetycznej i kina eksperymentalnego. Skupieni na działaniach w obszarze sztuki mediów, eksplorują głównie analogowe techniki produkcji obrazu i dźwięku. Współpracują z międzynarodowymi artystami i instytucjami, a ich filmy zdobyły m.in. III nagrodę (ZKM Karlsruhe, 2016) oraz II nagrodę i nagrodę publiczności (CeTA, Wrocław, 2018) podczas międzynarodowych festiwali filmów abstrakcyjnych Punto y Raya.

Trójwymiarowe ściany, filmy medytacyjne i dobranocka

Podczas drugiej edycji Kinomuralu na 5 ścianach kamienic wrocławskiego Nadodrza zobaczymy prawie 90 prac 48 artystów z 16 krajów. Obejrzymy filmy poklatkowe, rysunkowe i medytacyjne, dzieła abstrakcyjne, eksperymentalne i fabularne. We Wrocławiu ruchome murale zaprezentują twórcy z całego globu – od USA i Kanady, przez Meksyk, Wenezuelę, Chiny, Koreę Południową i Japonię, po artystów z krajów europejskich, takich jak Francja, Włochy, Finlandia, Niemcy, Węgry, Szwajcaria, Białoruś, Ukraina czy Polska. – W tym roku pokażemy pełen przekrój przez różne rodzaje animacji, które rozbudzą najbardziej uśpioną wyobraźnię. Raz będzie to gra kolorem i kształtem, innym razem animacja 3D, którą wyświetlimy po raz pierwszy. Wrażenie trójwymiarowości sprawi, że będziemy dosłownie „pochłonięci przez ścianę”, przeniesiemy się na chwilę do innego świata – mówi Piotr Bartos, dyrektor artystyczny Kinomuralu.