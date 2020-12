Sekrety w przestrzeni miejskiej Gdańska

Sekrety to cykl, na który składa się kilkanaście instalacji artystycznych prezentowanych w przestrzeni miejskiej Gdańska. Mieszkańcy będą mogli je odkrywać w drodze do sklepu, na spacerze w parku lub podczas podróży miejskimi arteriami.

Sekrety to cykl, na który składa się kilkanaście instalacji artystycznych prezentowanych w przestrzeni miejskiej Gdańska. Mieszkańcy będą mieli szansę natknąć się na poukrywane w podwórkach ceramiczne formy, interwencje na fasadach budynków, klatkach schodowych czy malarstwo na bilbordach.

Małe i większe ingerencje artystyczne w przestrzeń mieszkańcy Gdańska będą mogli odkrywać w drodze do sklepu, na spacerze w parku lub podczas podróży miejskimi arteriami. Co do ich trwałości, to te najlepiej schowane przetrwają pewnie najdłużej, inne zaś znikną już po chwili.

- Aby jednak jak najwięcej osób mogło dotrzeć do ukrytych w przestrzeni „wiadomości”, zamierzamy przekazywać wam na bieżąco wskazówki dotyczące każdej z lokalizacji. Poza tym, będziemy dokumentować twórców w trakcie umieszczania sekretów w przestrzeni – opowiada Natalia Cyrzan z Instytutu Kultury Miejskiej.

Pierwsze z serii działań to interwencja Julity Wójcik zatytułowana „Nie czas na pożegnanie” poświęcona 150-letniemu bukowi rosnącemu w rejonie ulicy Jesionowej we Wrzeszczu. Znajduje się na ogrodzonym terenie na tyłach budynków przy ul. Jesionowej 6 i 7 /7A w Gdańsku-Wrzeszczu.

- Gdy widzę tak ogromne drzewo, czuję się obezwładniona. Oddziałuje na mnie jego majestat, piękno i siła witalna. Drzewa z tego gatunku mają swoje wymagania, lubią tereny podmokłe. Zmiana stosunków wodnych w gruncie sprawia, że usychają. Wszelkie remonty i budowy zagrażają im w sposób bezpośredni. Gdy patrzę na ten pomnik przyrody, chcę mu oddać hołd, a zaraz potem myślę, że „Nie czas na pożegnanie” – opowiada Julita Wójcik.

Cykl nieprzypadkowo pojawia się w grudniu – miesiącu kończącym trudny i pełen wyzwań rok, który wszystkim nam dał się ostro we znaki. Wiele ulubionych przez nas i wyczekiwanych wydarzeń zostało odwołanych lub przełożonych na czas, o którym myślimy, że będzie inny i lepszy.

- Dla Instytutu Kultury Miejskiej ten rok oznaczał m.in. konieczność odwołania festiwalu NARRACJE oraz kolejnych odsłon cyklu Miejsca. Oba projekty od lat dają artystkom i artystom możliwość odkrywania miejskich zakamarków i pozostawiania w nich mniej lub bardziej trwałych śladów. Rozumiejąc, że pewna formuła wydarzeń po prostu nie może być realizowana w ramach dzisiejszych obostrzeń, nie chcemy jednak rezygnować ze wspólnego z twórcami działania w przestrzeni. Dlatego postano-wiliśmy zaproponować kilkunastu trójmiejskim artystkom i artystom, by, korzystając z wybranych przez siebie mediów, na koniec tego roku wysłali serię sekretnych wiadomości do świata – dodaje Cyrzan.

Wśród zaproszonych artystek i artystów znaleźli się: Jakub Danilewicz, Ada Dobrzelecka, Zuzanna Gadomska, Przemysław Garczyński, Joanna Grochocka, Marta Frej, Karolina Kardas, Lucyna Kolendo, Agata Królak, Jacek Niegoda, Agata Nowo-sielska, Anna Reinert, Grażyna Rigall, Agata Roguziak, Maja Siemińska i Szczepan Troka, Eugenia Tynna, Adam Witkowski, Julita Wójcik.