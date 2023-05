Sen o ukraińskiej chacie: w Gdyni rusza wystawa ukraińskiej grupy projektowej MNPL

Już w najbliższy piątek odbędzie się wernisaż wystawy ukraińskiej grupy artystyczno-projektowej MNPL. „Khatalog" to wystawa o emocjach związanych z domem i jego utratą, z chatą jako kapsułą wspomnień i tożsamości.

W piątek 19 maja we wnętrzach galerii Traffic Design odbędzie się wernisaż wystawy Khatalog ukraińskiej grupy projektowej MNPL Workshop.

Podczas pracy nad wystawą grupa MNPL wraz z kuratorką Natalią Revko przyglądała się symbolice przestrzeni wiejskiego domu i zarówno specyficznym, jak i uniwersalnym elementom kształtującym obraz tradycyjnej wiejskiej zabudowy.

Artyści eksplorują zasady konstruowania i zdobienia, które możemy przenieść do współczesnego domu, elementy użyteczne, wartościowe i wspierające.

Wystawa potrwa do 19 czerwca.

Już w najbliższy piątek 19 maja o 19.00 odbędzie się wernisaż wystawy Khatalog ukraińskiej grupy projektowej MNPL Workshop, w ramach której wnętrze galerii Traffic Design zamieni się w oniryczną impresję ukraińskiej chaty.

„Khatalog" to wystawa o emocjach związanych z domem i jego utratą, z chatą jako kapsułą wspomnień i tożsamości. Radosna i przerażająca obrazuje marzenia i złudzenia. Sam tytuł to gra słów, działająca zarówno w języku ukraińskim jak i polskim. Khatalog (wym. Chatalog) to swego rodzaju katalog chat. Podczas pracy nad wystawą grupa MNPL wraz z kuratorką Natalią Revko przyglądała się symbolice przestrzeni wiejskiego domu i zarówno specyficznym, jak i uniwersalnym elementom kształtującym obraz tradycyjnej wiejskiej zabudowy.

Projekt poprzedziła wizyta studyjna artystów w Polsce, która była okazją do przyjrzenia się również kulturze ludowej Kaszub. Wystawa potrwa do 19 czerwca. Będzie ją można oglądać w każdy czwartek, piątek i sobotę od 12.00 do 16.00 W ramach wystawy odbędą się również oprowadzenie kuratorskie i spotkanie dla dzieci. Informacje o datach i godzinach będzie można znaleźć w mediach społecznościowych Traffic Design.

Projekt MNPL nie jest nostalgiczny. To próba spojrzenia na architekturę i dziedzictwo projektowe, nie tylko jako na coś, wartego zachowania. Artyści eksplorują zasady konstruowania i zdobienia, które możemy przenieść do współczesnego domu, elementy użyteczne, wartościowe i wspierające. Rozmowa o domu jest dzisiaj szczególnie bolesna. O domu, który został zburzony, opuszczony, albo o tym, który ktoś ze wszystkich sił próbuje chronić. O nieśmiałym marzeniu odbudowy. Dlatego projekt MNPL staje się poszukiwaniem gleby i metod zakorzeniania, na którym można polegać w trudnych czasach - głosi fragment tekstu kuratorskiego.

MNPL – grupa artystyczno–projektowa skupiona wokół architektury konceptualnej, malarstwa i grafiki, biorąca na warsztat lokalną przestrzeń publiczną. Od 2009 roku MNPL działała i prowadzi warsztat w Odessie. W skład ekipy wchodzi osiem osób, głównie architektów.

Natalia Revko – niezależna kuratorka sztuki i badaczka. Pracowała w Muzeum Sztuki Współczesnej w Odessie, badając środowisko artystyczne lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Jej ostatnie projekty to „Mogę mówić tylko o wojnie, mogę mówić nie tylko o wojnie" realizowany w gdańskiej Łaźni i współpraca z Kandis Friesen przy projekcie "Her right year is shorter than the left" w Galerie im Turm w Berlinie.

Projekt został zrealizowany ze środków finansowych UNICEF i Miasta Gdynia.