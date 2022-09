Shigeru Ban po raz kolejny odwiedzi Polskę

28 września laureat Nagrody Pritzkera, światowej sławy architekt architektury zaangażowanej społecznie, Shigeru Ban weźmie udział w konferencji w Pawilonie SARP w Warszawie.

Niezwykła postać w świecie architektury społecznie zaangażowanej, Shigeru Ban, odwiedzi po raz kolejny Polskę, aby opowiedzieć o temacie, który w ostatnich miesiącach stał się nam szczególnie bliski.

Japoński architekt będzie gościem specjalnym konferencji „Shigeru Ban i architektura dla uchodźców” organizowanej przez firmę Geberit w partnerstwie z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Konferencja odbędzie się 28 września w Pawilonie SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Shigeru Ban – architekt zaangażowany społecznie, aktywista, nowator

Japoński architekt to bez wątpienia postać, którą powinien znać każdy, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń na świecie. Shigeru Ban zasłynął przede wszystkim tworzeniem niecodziennych konstrukcji, z dwóch przenikających się sfer. Pierwsza z nich to wykorzystanie jako materiału tektury – głównie wykonanych z niej rur. Zaś druga to nowatorskie rozwiązania zapewniające miejsca schronienia osobom, które utraciły dach nad głową w wyniku kataklizmów czy wojen, a także tworzenie dla dotkniętych nimi społeczności obiektów takich jak szkoły, obiekty kultury i integracji społecznej, czy kościoły.

Rury tekturowe Shigeru Ban wraz ze współpracownikami zastosował także w projektach z innych dziedzin – na przykład w pawilonie niemieckim na EXPO 2000 w Hanowerze, czy we wnętrzach willi. Prace Japończyka zostały w 2014 wyróżnione Nagrodą Pritzkera, zwaną także „architektoniczną Nagrodą Nobla”. Jury nazwało architekta „społecznie zaangażowanym nauczycielem, który może stanowić wzór oraz inspirację dla młodszego pokolenia”.

Shigeru Ban urodził się w 1957 roku w Tokio. Wykształcenie zdobył w Stanach Zjednoczonych – studiował w Southern California Institute of Architecture, a następnie w Cooper Union’s School of Architecture.

Shigeru Ban

Swoją pierwszą pracownię założył w rodzinnym Tokio, natomiast obecnie prowadzi także biura w Paryżu i Nowym Jorku. Architekt miał okazję stworzyć schronienia dla uchodźców i ofiar kataklizmów m.in. w Rwandzie, Haiti, Chinach, Indiach, Włoszech czy Japonii. W ostatnich miesiącach pojawił się także w Polsce, gdzie był zaangażowany w budowanie papierowych przegród dla uchodźców z Ukrainy.

Shigeru Ban dla uchodźców z Ukrainy

Rozwiązanie autorstwa pracowni Shigeru Bana zastosowane w tym roku na terenie Ukrainy, Polski, Słowacji, Francji i Niemiec na potrzeby uchodźców dotkniętych nasileniem rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie to Paper Partition System. Sam w sobie nie zapewnia on schronienia, ale daje namiastkę prywatności osobom, które zostały tymczasowo zakwaterowane zbiorowo w halach sportowych, salach szkolnych czy innych większych przestrzeniach. Pierwsza odsłona systemu przegród o papierowej konstrukcji miała miejsce w 2004 roku po trzęsieniu ziemi w japońskiej prefekturze Niigata.

Pierwotny projekt papierowych elementów – PPS1 ¬ miał przekrój kwadratu, co znacząco utrudniało montaż przegród. Z czasem udoskonalono go, zmieniając w konstrukcję zastrzałową, budowaną przy użyciu dwumetrowych, kartonowych tulei. Ostatecznym rozwiązaniem okazał się Paper Partition System 4, który jest aktualnie najbardziej wydajną i praktyczną konstrukcją. Stosowane we wcześniejszych wersjach łączniki drewniane zostały zastąpione poprzez zróżnicowanie szerokości słupów i belek, oraz wiercenie w słupach dziur, w których osadzane są belki.

Paper Partition System we Lwowie, fot. Andrii Holovchenko

Poza architekturą humanitarną Shigeru Ban ma na swoim koncie wiele prac w nurcie architektury religijnej, ale także projekty domów, biurowców czy muzeów. W architekturze Shigeru Bana można dostrzec poszukiwanie dbałości o środowisko, która ma swoje odzwierciedlenie w częstym doborze materiałów lokalnych czy dających poddać się recyklingowi. W wielu projektach Shigeru Bana możemy zauważyć obecność drewna, tektury, bambusa czy tkanin.

Paper Partition System w Polsce

W wyniku współpracy wielu osób i instytucji na początku marca 2022 roku Paper Partition System został zastosowany w punktach recepcyjnych dla uchodźców w Chełmie i we Wrocławiu. W Chełmie zostały też przygotowane elementy, które miasto Chełm wysłało na teren Ukrainy, a Paper Partition System został zrealizowany w kilkunastu miejscach przebywania wewnętrznych uchodźców we Lwowie, Humaniu i Czerwonohradzie.

W Polsce Paper Partition System został zamontowany także w miejscach przeznaczonych dla uchodźców pod Jarosławiem, w Przemyślu, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Warszawie. Wykorzystano go w zmodyfikowanej wersji jako system ekspozycyjny wystawy „Plany na przyszłość | LAB” w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK. Cześć z użytych w nim rur wcześniej służyła jako konstrukcja przegród dla uchodźców w Chełmie.

Shigeru Ban w Chełmie, fot. Jerzy Łątka

Z okazji Święta Architektury, organizowanego przez OW SARP, którego tegorocznym tematem przewodnim była „Architektura wobec kryzysu”, warszawiacy mogli zapoznać się z zaangażowaną twórczością Shigeru Bana. W ramach wystawy, w siedzibie SARP zaprezentowano instalację prezentującą w skali 1:1 moduły Paper Partition System wykorzystywane w miejscach przebywania uchodźców.

Konferencja „Shigeru Ban i architektura dla uchodźców”

Wystawa „Plany na przyszłość | LAB” i jej finisaż - Święto Architektury dobiegły końca, jednak nie była to ostatnia okazja na zapoznanie się z twórczością japońskiego architekta. Shigeru Ban będzie gościem specjalnym konferencji organizowanej przez firmę Geberit, której partnerem jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Konferencja ,,Shigeru Ban i architektura dla uchodźców” odbędzie się 28 września 2022 roku w Pawilonie SARP w Pałacu Zamoyskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie. Spotkanie poprowadzi Magda Maciąg – architektka, członkini zarządu OW SARP i pełnomocnik ds. programowych ZODIAK WPA.

Inicjatorem konferencji i wspierającym wydarzenie merytorycznie jest Hubert Trammer – polski architekt i uczestnik Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu. To właśnie w ramach działań tej grupy Shigeru Ban rzucił hasło realizacji Paper Partition System na potrzeby zapewnienia namiastki prywatności dotkniętym nią uchodźcom. Z tej inspiracji zostały nawiązane kontakty, które doprowadziły do realizacji Paper Partition System na terenie Polski, Ukrainy i Słowacji.

Konferencja „Shigeru Ban i architektura dla uchodźców” to niepowtarzalna okazja uczestnictwa w prezentacji twórczości przez samego architekta, połączonej z prezentacjami realizacji Paper Partition System na terenie Ukrainy, Słowacji i Polski, oraz prezentacjami innych przykładów architektury dla uchodźców zrealizowanych na terenie Polski, Rumunii i Ukrainy, przez osoby biorące w nich udział, a także wspólną sesją pytań i odpowiedzi ze wszystkimi prelegentami.