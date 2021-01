Sieć deszczomierzy w Gdańsku. Miasto zainstalowało kolejne urządzania

Już sześć deszczomierzy zbiera pomiary wód opadowych w Gdyni. Są one wpięte do regionalnego monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego i dostarczają niezwykle ważnych informacji o całorocznych opadach.

W 2019 roku Zarząd Dróg i Zieleni zainstalował trzy deszczomierze w Orłowie, Chwarznie-Wiczlinie oraz Pogórzu. Zostały one zamontowane na ogrodzonych ujęciach wody PEWiKu: przy ul. Janki Bryla, Inżynierskiej oraz przepompowni ścieków przy ul. Puckiej. W ubiegłym roku ogłoszono kolejny przetarg na trzy nowe urządzenia do pomiaru opadów atmosferycznych.

– Konsekwentnie budujemy naszą gdyńską sieć deszczomierzy monitorujących opady atmosferyczne. To niezwykle ważna inwestycja w kontekście zmian klimatycznych, które stwarzają m.in. duże zagrożenie powodziowe. Chcemy, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczniej, dlatego montujemy nowe deszczomierze w kolejnych gdyńskich lokalizacjach. Jedno z nowych urządzeń zbiera dane opadowe z górnego tarasu Gdyni, a konkretnie z Oksywia, a kolejne z Dąbrowy oraz Wzgórza św. Maksymiliana – wylicza Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Jedno urządzenie zostało zainstalowane w północnej dzielnicy Gdyni, przy ul. Muchowskiego. Drugi deszczomierz zamontowano na Wzgórzu św. Maksymiliana, w okolicy bulwaru Nadmorskiego, u zbiegu al. marsz. Piłsudskiego i ul. B. Prusa. Trzeci deszczomierz stanął na Dąbrowie na pętli autobusowej przy ul. Miętowej. Wszystkie deszczomierze zostały ogrodzone płotem z zamykaną furtką. Za instalację deszczomierzy była odpowiedzialna firma PM Ecology, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu.

– Działamy zgodnie z wytycznymi miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Co roku staramy się oddelegowywać określoną pulę środków finansowych na zakup i montaż deszczomierzy. Są to wysokiej klasy urządzenia renomowanej firmę Lambrecht. Mamy zatem już sześć identycznych urządzeń wpiętych w regionalny system monitoringu. Urządzenia te są niezwykle czułe i wykrywają nawet najmniejszy opad, co przekłada się na większą dokładność pomiaru. Warto podkreślić, że w ramach tej inwestycji doposażyliśmy wszystkie deszczomierze w dodatkowe czujniki wilgotności i temperatury powietrza - wskazuje Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Jak wygląda deszczomierz?

Gdyński model tego urządzenia posiada osłonę (w kształcie wiaderka) z malowanego proszkowo aluminium. Wyposażony jest w system ogrzewania obejmujący lej zbiorczy i korytko przelewowe. W osłonie umieszczony jest mechanizm wagowy, który pozwala na wykrycie nawet najmniejszego opadu. Deszczomierz jest połączony przewodami z tzw. szafą telemetryczną, w której znajdują się: zasilacz, antena, akumulator, który w przypadku braku zasilania pozwoli mu funkcjonować nawet do 3 tygodni. W szafie zainstalowano rejestrator danych opadu.

– Nasze deszczomierze dokonują pomiarów co 1 minutę i wysyłają je do serwera co 10 minut. Nawet teraz, w okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej 4 stopni Celsjusza, nie przestają rejestrować danych opadowych. Każdy deszczomierz jest podgrzewany grzałką, co umożliwia np. pomiar opadów śniegu nawet w najniższych temperaturach – tłumaczy inż. Aleksandra Popowicz z Referatu ds. Wód Opadowych w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni.

Dostęp do pomiarów z sześciu gdyńskich deszczomierzy ma każdy mieszkaniec.