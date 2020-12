Sieć marketów stawia na recykling plastiku

Tesco ogranicza plastik w opakowaniach i zwiększa odzyskiwanie plastiku. W zeszłym roku sieć wprowadziła specjalny system recyklingu wieszaków na ubrania, dzięki któremu do tej pory w Polsce odzyskano ponad 1,2 miliona wieszaków o łącznej wadze ponad 46 ton.

REKLAMA

W listopadzie br. firma informowała o postępach dotyczących usuwania ze składów opakowań produktów marki własnej materiałów nienadających się do ponownego przetworzenia - ich liczba została ograniczona w Polsce aż o 94 proc.

Do ponownego wykorzystania plastiku zobowiązała się również należąca do sieci marka odzieżowa F&F. W listopadzie 2019 roku w czterech krajach Europy Środkowej, w których znajdują się sklepy Tesco (w Czechach, Polsce, oraz na Słowacji i Węgrzech) uruchomiony został specjalny system recyklingu wieszaków na ubrania we współpracy z ich dostawcą, Grupą TIC. W ramach inicjatywy, pozostawione przez klientów wieszaki trafiają do centrum recyklingu, gdzie są dokładnie czyszczone i sortowane, a następnie transportowane z powrotem do fabryki odzieży, w której dostają drugie życie. Zaledwie rok po starcie inicjatywy Tesco odzyskało w czterech krajach Europy Środkowej ponad 8,4 miliona wieszaków F&F o łącznej wadze przekraczającej 308 ton – w tym ponad 1,2 miliona wieszaków, czyli ponad 46 ton w Polsce.

- Obserwujemy, że świadomość ekologiczna naszych klientów wzrasta i coraz więcej osób jest zaniepokojonych ilością otaczających nas sztucznych odpadów. Zaprojektowany wspólnie z dostawcą, przyjazny środowisku system recyklingu, umożliwia ponowne wykorzystanie wieszaków F&F pozostawionych w sklepach przez naszych klientów. Inicjatywa ta pozwoliła nam nie tylko na znaczące ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych, ale również znacząco obniża nasz ślad węglowy - mówi Daria Kulińska, Dyrektorka Komunikacji Tesco Polska.

Według danych Grupy TIC, ponowne wykorzystanie wieszaków, zamiast produkowania nowych, oznacza o 34% mniejszą emisję dwutlenku węgla i o 86% mniej zużycia wody.