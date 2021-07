Sieć Spar zakończyła rebranding kolejnych dwóch supermarketów

Tym razem rebranding dotyczył supermarketów w Poznaniu oraz w Gdańsku. Obecnie już tylko trzy placówki pozostały do zmiany logo.

Sklep w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej jest zlokalizowany w Centrum Handlowym Green Point i jest prowadzony przez partnera detalicznego. Sala sprzedaży ma powierzchnię 760 mkw., do dyspozycji klientów jest 6 kas, w tym 2 samoobsługowe. Eurospar w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej znajduje się w obiekcie handlowym Alfa Centrum, powierzchnia sali sprzedaży wynosi 1566 mkw. Sklep posiada do obsługi 5 kas. W obu lokalizacjach oferowany jest szeroki wybór warzyw i owoców, wyrobów tradycyjnych oraz artykułów spożywczych, nabiałowych, alkoholowych, chemicznych i przemysłowych. Dostępne są produkty regionalne oraz marki własnej Spar.

Klienci w placówkach Spar mogą kupić polskie produkty w atrakcyjnych cenach, a także bardzo dobrej jakości wyroby pod marką własną, których asortyment jest wciąż rozwijany. Sieć dynamicznie rozwija się w całej Polsce i szuka kolejnych lokalizacji.

– W naszej sieci w Polsce mamy cztery formaty pod względem wielkości oraz lokalizacji: największy Eurospar, następny pod względem wielkości Spar Supermarket oraz mniejsze formaty: Spar Express i Spar Mini. Jesteśmy obecni w całej Polsce i bardzo mnie cieszy, że są to zarówno duże miasta, średnie i małe miejscowości, a nawet wsie. Nasz koncept doskonale pasuje do każdego miejsca, bo stawiamy przede wszystkim na lokalność. Zachęcamy klientów, by testowali produkty naszej marki własnej Spar oraz korzystali z codziennie świeżych owoców, warzyw, pieczywa, serów czy wędlin. Przykładamy ogromną wagę do tego, aby każdy mógł znaleźć swoje ulubione produkty w dobrych cenach – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep Spar.