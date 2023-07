Siedziba PZU oficjalnie dostępna architektonicznie

37-piętrowy warszawski wieżowiec PZU Park otrzymał certyfikat "Obiekt bez barier" świadczący o ty, że budynek jest dostępny architektonicznie.

PZU Park, nowa siedziba PZU przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie otrzymała certyfikat "Obiekt bez barier".

PZU Park – wybudowany przez Skanska 37-piętrowy wieżowiec, wchodzący w skład Generation Park – to największy pod względem powierzchni biurowej budynek w Polsce z takim certyfikatem.

Certyfikat "Obiekt bez barier" nadawany jest przez Fundację Integracja.

Nowa siedziba PZU – PZU Park przy rondzie Daszyńskiego - otrzymała certyfikat “Obiekt bez barier” przyznawany przez Fundację Integracja. To potwierdzenie, że budynek jest w pełni przystosowany architektonicznie do użytku przez wszystkich, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z ograniczoną mobilnością, rodziców z dziećmi czy osoby starsze.

Nowa siedziba Grupy PZU to inwestycja w naszych pracowników, ale także element realizacji odpowiedzialnej strategii, w tym ESG. Stawiamy na zrównoważony rozwój, dlatego podejmując decyzję o przeprowadzce do nowej siedziby i planując jej przestrzeń, staraliśmy się zlikwidować bariery dla osób z niepełnosprawnościami. PZU Park spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, a także dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie.

Dorota Macieja, członkini zarządu PZU Życie z Kamilem Kowalskim, dyrektorem Integracja LAB w Fundacji Integracja, fot. mat. prasowe

Największą wartością PZU są ludzie, dlatego celem, który nam przyświecał, było stworzenie miejsca otwartego, znoszącego ograniczenia, przyjaznego dla pracowników, gości i klientów. Mamy wielką satysfakcję, że nam się to udało, czego potwierdzeniem jest certyfikat „Obiekt bez barier” przyznany przez Fundację Integracja, a także wyróżnienie w konkursie “Lider Dostępności”, organizowanym przez Fundację wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich, pod patronatem Prezydenta RP. PZU Park to największy budynek biurowy w Polsce, który został w całości poddany certyfikacji i przeszedł ją z sukcesem – dodaje.

PZU Park – wybudowany przez Skanska 37-piętrowy wieżowiec, wchodzący w skład Generation Park – to największy pod względem powierzchni biurowej budynek w Polsce, który otrzymał certyfikat dostępności od Fundacji Integracja. O wyjątkowości certyfikatu “Obiekt bez barier” świadczy również fakt, że otrzymało go jedynie niewiele ponad 400 obiektów architektonicznych w Polsce na ponad 1500 audytowanych.

Współpraca z Fundacją Integracja

Współpraca z Fundacją Integracja rozpoczęła się już w trakcie projektowania budynku. Myślenie o dostępności na tak wczesnym etapie pozwoliło na wdrożenie rozwiązań, które byłyby niemożliwe w kolejnych fazach realizacji. Audyt dotyczył ogólnodostępnych przestrzeni i został przeprowadzony w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz informacje uzyskane od inwestora.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzce pracowników PZU do nowego obiektu, sprawdzono status implementacji uwag i przekazano ostatnie zalecenia do wdrożenia, które kończyły proces certyfikacji. Cały proces trwał blisko trzy lata i był to największy projekt certyfikacji powierzchni biurowej w historii fundacji.

Czasem granicą nie do przekroczenia są trzy schodki, za ciasne przejście staje się granicą między dwoma światami, a wąski korytarz jest jak niedostępna przełęcz górska. Seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, rodzice z dziećmi w wózku, ale też kurierzy dźwigający ciężkie paczki, rowerzyści: lista tych, którzy korzystają na projektowaniu uniwersalnym jest długa i praktycznie każdy na którymś etapie życia się na niej znajdzie – podkreśla Ewa Pawłowska, prezeska Fundacji Integracja. – Dlatego bardzo cieszy nas to, że firma o takim znaczeniu dla całego sektora zadbała o to, by jej budynek był przykładem projektowania dla wszystkich i z myślą o różnych potrzebach. Liczymy, że za tym przykładem będą szli inni.

W PZU Park eksperci Fundacji Integracja wyróżnili m.in.: szerokie wejścia do budynku z drzwiami otwieranymi automatycznie, dostęp do wszystkich kondygnacji za pomocą wind oraz system zarządzania nimi wyposażony w dodatkowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością, m.in. precyzyjne informacje głosowe. W recepcji oraz salach konferencyjnych zapewniono pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. Wdrożono także procedury zapewnienia tłumacza języka migowego w trakcie organizowanych w budynku wydarzeń. O komfort pracowników zadbano również, wyposażając biura w biurka z automatyczną regulacją wysokości.

Za perfekcyjnie zaprojektowane dla poruszających się na wózku uznano toalety oraz doceniono umiejscowienie ich w przestrzeniach wspólnych na każdym piętrze budynku. Wyróżniono także siłownię z szatnią i łazienką dostosowaną dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Projektowanie takich miejsc z myślą o osobach z niepełnosprawnościami to prawdziwa rzadkość.

Dostępność siedziby PZU dla wszystkich wynika również z lokalizacji. Do ronda Daszyńskiego można dostać się wieloma środkami transportu, takimi jak: tramwaj, autobus, metro, pociąg czy rower. W pobliżu znajdują się drogi rowerowe oraz stacja rowerów miejskich. W samym budynku można skorzystać z zamkniętego parkingu rowerowego oraz szatni z prysznicami.