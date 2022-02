Single bardziej niż inni zwracają uwagę na design mieszkania

– "Nasi single” to najczęściej pracujący zawodowo młodzi ludzie między 26-38 rokiem życia. Mają jasno określone oczekiwania dotyczące lokalizacji, zwracają uwagę na design budynku, a także na usługowe otoczenie miejsca zamieszkania – mówi Natalia Malińska, Doradca Klienta w firmie Euro Styl.

Single to duża i ważna grupa konsumentów, również na rynku nieruchomości. Potwierdzają to dane sprzedażowe spółki Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera mieszkaniowego w kraju. Udział singli wśród wszystkich klientów kupujących mieszkania wyraźnie wzrósł na przestrzeni ostatnich lat, a w ubiegłym roku wyniósł blisko 40%.

Single stanowią istotną grupę klientów Euro Stylu i na przestrzeni lat wyraźnie rosnącą w siłę.

- W ubiegłym roku sprzedaliśmy łącznie 1263 mieszkania. Z tego ponad 480 kupili single, co stanowi ponad 38% łącznej sprzedaży. Jeszcze 5 lat temu udział ten był wyraźnie mniejszy. „Nasi single” to najczęściej pracujący zawodowo młodzi ludzie między 26-38 rokiem życia. Mają jasno określone oczekiwania dotyczące lokalizacji, zwracają uwagę na design budynku, a także na usługowe otoczenie miejsca zamieszkania – mówi Natalia Malińska, Doradca Klienta w firmie Euro Styl.

Single wybierają do zamieszkania lokalizacje dobrze skomunikowane z centrum miasta, gdzie koncentruje się życie kulturalno-rozrywkowe – chcą mieć do niego łatwy dostęp. Dużą uwagę zwracają też na ofertę usług na osiedlu i w jego bezpośrednim otoczeniu – bliskość obiektów rekreacyjno-sportowych, restauracji, barów, sklepów to ważny atut przy wyborze. Może to być spokojne miejsce, ale nie chcą „mieszkać w sypialni”, potrzebują też bogatego zaplecza.

Częściej zwracają uwagę na detale – wygląd klatki schodowej czy elewacji ma duże znaczenie, większe czasami, niż sama funkcjonalność, która jest bardzo istotna dla rodzin. Prestiż lokalizacji i samego osiedla to dodatkowe punkty – pierwsze wrażenie jest ważne, liczy się też miejsce postojowe. Single lubią też otwartą, niczym nie zakłóconą przestrzeń, nie lubią ani hałasu, ani zamknięcia.