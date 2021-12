Sislej Xhafa zaprasza do oddawania starych butów. Stworzy z nich artystyczną instalację

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zachęca do udziału w niecodziennej akcji artystycznej. Nowojorski artysta Sislej Xhafa zaprasza do oddania starych butów, z których następnie stworzy artystyczną instalację.

Nowojorski artysta Sislej Xhafa w związku z udziałem w zbliżającej się wystawie "Polityka w sztuce" zaprasza do oddania starych, niepotrzebnych butów na potrzebę instalacji, będącej odniesieniem do tego, co określa się mianem nielegalnej imigracji.

Z tysiąca potrzebnych butów zostanie uformowany szkielet Barki. Praca ma zachęcić do zadawania pytań, zastanowienia się, gdzie są pasażerowie tytułowej łodzi. Od czego uciekali i jak skończyła się ich wyprawa?

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w akcji. Buty można zostawiać w naszej recepcji w godzinach otwarcia Muzeum do końca marca. Muzeum jest otwarte we wtorki, soboty i niedziele w godzinach 11-19 oraz w piątki w godzinach 11-20.