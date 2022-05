Skanska we współpracy z Aleksandrą Morawiak

Skanska postawiła na współpracę z Aleksandrą Morawiak. To jedna z najpopularniejszych polskich ilustratorek, specjalizującą się w technice kolażu cyfrowego. Morawiak stworzy artystyczną wizję Studia, czyli najnowszego warszawskiego biurowca Skanska.

Powiązanie architektury i sztuki stanowi stały element budynków realizowanych przez Skanska.

Szwedzki gigant tym razem zaprosił Aleksandrę Morawiak do współpracy.

To inwestycję Studio zobaczymy oczami ilustratorki.

– Twórczość Aleksandry Morawiak idzie w parze z tym, jak myślimy o Studiu – nowoczesnym, wypełnionym dobrą energią miejscu pracy, gdzie spotykają się różne kompetencje i osobowości – mówi Paulina Strutyńska, menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. – Kolaże Aleksandry znakomicie oddają tego ducha. W przemyślany sposób łączą ze sobą pojedyncze elementy, tworząc harmonijną całość – dodaje Paulina Strutyńska.

– Zależało mi, aby kolaże stworzone dla Studia odnosiły się do najważniejszych wyróżników tej inwestycji. Wykorzystałam na przykład konkretne gatunki roślin, które faktycznie pojawią się na placu przed kompleksem, czy motyw litery X – mówi Aleksandra Morawiak. – Chciałam, żeby z moich ilustracji płynął duch kreatywności i zespołowości. Kolaże pokazują miejsce, w którym ludzie są dla siebie bliscy. W codziennej pracy jest to bardzo ważne – dodaje Aleksandra Morawiak.

W ramach pierwszego etapu współpracy Aleksandra Morawiak stworzyła dla Studia trzy kolaże. W przyszłości planowane jest również przygotowanie muralu, który ozdobi lobby ukończonego już biurowca.

Nowe miejsce dla biznesu

Kompleks biurowy Studio zaoferuje łącznie ok. 43 000 mkw. GLA powierzchni. Jednym z jego wyróżników, oprócz lokalizacji pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ, będzie m.in. przyziemie w formie stalowych iksów. Najemcy Studia będą mieli do dyspozycji tarasy, jak również wypełniony roślinnością plac, zapewniający bezpośrednie przejście do sąsiedniej Fabryki Norblina. Ukończenie pierwszej fazy kompleksu planowane jest na trzeci kwartał 2023 roku.

Biura nie tylko komfortowe, ale też atrakcyjne

Powiązanie architektury i sztuki stanowi stały element budynków realizowanych przez Skanska. Zgodnie z filozofią szwedzkiego dewelopera, oprócz najwyższej jakości powierzchni biurowych i innowacyjnych rozwiązań, ważna jest także ich estetyka – ponadczasowy design i możliwość obcowania z elementami artystycznymi. Dotychczas deweloper zaprosił do współpracy takich twórców jak m.in.: Olka Osadzińska, Tytus Brzozowski, Daniel Chazme czy Oskar Zięta.

Prekursorka polskiego kolażu ozdobnego

Aleksandra Morawiak jest absolwentką fotografii łódzkiej Szkoły Filmowej. Swoje prace wystawiała m.in w Berlinie, Kopenhadze, Mediolanie i San Francisco. Ilustracje artystki zostały wyróżnione prestiżowym znakiem jakości Must Have, przyznawanym przez Łódź Design Festival oraz Złotą Nagrodą KTR Klubu Twórców Reklamy. Aleksandra Morawiak zdobyła również nagrodę European Product Design Award 2019.