Sklep Rossmann w Galerii Gniezno. Już niedługo otwarcie

Otwarcie sklepu Rossmann w Galerii Gniezno zaplanowano na 16 lipca. Nowy najemca zaprasza do siebie bogatą ofertą asortymentu oraz nowoczesną aranżacją.





Otwarcie nowej drogerii w Galerii Gniezno to sukcesywne wypełnianie misji Centrum Handlowego, która opiera się na stałym rozwoju. Nowy najemca zaprasza do siebie bogatą ofertą asortymentu, a także nowoczesną aranżacją, która spójnie nawiązuje do całej koncepcji marki: jak największy wybór artykułów w rozsądnych cenach. Wśród produktów drogerii znajdują się m.in. kosmetyki, perfumy, artykuły chemiczne, parafarmaceutyki, herbaty, sprzęt gospodarstwa domowego, biżuteria, bielizna, akcesoria fotograficzne, a także pokarm dla zwierząt.

– Dołączenie do naszego grona najemców drogerii Rossmann to przede wszystkim możliwość zwiększenia naszej oferty sklepowej. Duża powierzchnia lokalu i nowoczesny wystrój to gwarancja zwiększenia komfortu zakupowego wszystkich naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, że nowy Najemca szybko stanie się ulubionym sklepem odwiedzających nasze Centrum Handlowe, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Paulina Ostrowska, dyrektor Centrum Handlowego Galeria Gniezno.

Lider na rynku drogeryjnym w Polsce oferuje szeroki wachlarz nie tylko produktów największych producentów, ale także swoją własną markę wyróżniającą się wysoką jakością i dyskontową ceną. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów sieć drogeryjna stale wprowadza do swojej oferty coraz to nowsze produkty.

Właścicielem CH Galerii Gniezno jest Ezraya Investments Sp. z o.o., należąca do funduszu inwestycyjnego Standard Life Investments.