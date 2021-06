Słynny wrocławski Pafawag zamieni się w galerię sztuki

Już w piątek, 25 czerwca, we Wrocławiu rozpoczyna się Przegląd Sztuki SURVIVAL. 19 edycja festiwalu odbędzie się w Kotłowni – budynku słynnego Pafawagu, jednej z największych w Europie fabryk maszyn i taboru kolejowego, ikony wrocławskiego przemysłu. Tegoroczne hasło – „Nigdzie stąd nie pojedziecie” – zachęca do przyjrzenia się pojęciu mobilności w kontekście pandemii. Zobaczymy ponad 30 unikatowych prac, m.in. dzieł malarskich, instalacji dźwiękowych i wideo.

Od 19 lat organizator SURVIVALU, fundacja Art Transparent, podejmuje wyzwanie wprowadzania publiczności do nietypowych, często niedostępnych na co dzień przestrzeni miejskich. W ramach wystawy głównej artyści i artystki z Polski i zagranicy prezentują prace z obszarów sztuki współczesnej. W tym roku będą mieli okazję zmierzyć się z niezwykłą lokalizacją.

Kolej na Pafawag

Kotłownia to część byłej Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag we Wrocławiu, do lat 80. jednej z największych w Europie fabryk maszyn i taboru kolejowego, przed drugą wojną światową znanej jako fabryka Linke-Hoffman-Werke. – Produkowano w niej dosłownie wszystko, co mogło poruszać się na torach – lokomotywy, wagony kolejowe różnego przeznaczenia, wagoniki dla kolejek górskich, ale również tramwaje, ciągniki, maszyny dla przemysłu spożywczego – mówi Ewa Pluta z Muzeum Miejskiego Wrocławia. Budynki i historia Pafawagu oferują istotny kontekst dla hasła przewodniego „Nigdzie stąd nie pojedziecie”, które nawiązuje do skutków pandemii, takich jak znaczące ograniczenie możliwości przemieszczania się, w tym podróżowania.

Sztuka współczesna w Pafawagu

Tegoroczny SURVIVAL to wystawa główna prezentowana na trzech poziomach we wnętrzu budynku, jak i realizacje artystyczne na zewnątrz czy w przestrzeni Sekcji Studenckiej wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tor zwiedzania wystawy otworzy Scena Wideo, ulokowana w otoczeniu fundamentów kotłów, które kiedyś ogrzewały wodę na potrzeby swojej pierwotnej funkcji. Projekcje odbędą się także na szczytowej ścianie monumentalnej Kotłowni. Większość prezentowanych prac powstała podczas lockdownu lub została zrealizowana bezpośrednio w odpowiedzi na hasło Przeglądu. Oprócz form wideo zaprezentowane zostaną dzieła malarskie, instalacje, obiekty i prace rysunkowe, jak również rzeźba czy ceramika. Odpowiedzią na okoliczności pandemiczne dla twórczości artystycznej będzie Scena Dźwiękowa. – W historii praktyki pejzażu dźwiękowego globalne zamknięcie było być może jedyną okazją do faktycznego „wsłuchania się w świat”, przy diametralnie mniejszym zanieczyszczeniu hałasem komunikacyjnym – mówi Daniel Brożek, kurator sceny.

Spacery, oprowadzania, debaty i słynna Jednostka z Wrocławia