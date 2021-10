Sobota w Muzeum Śląskim upłynie pod znakiem grafiki

Muzeum Śląskie zaprasza na "Sobotę z grafiką" - wydarzenie, które ma przybliżyć tę dziedzinę sztuki. W programie m.in. spotkania z artystami–grafikami, warsztaty i oprowadzenia kuratorskie.

Sobota, 23 października, upłynie w Muzeum Śląskim pod znakiem grafiki.

Odbędą się wówczas specjalne oprowadzania kuratorskie, spotkania z artystami-grafikami oraz zajęcia edukacyjne.

Program „Soboty z grafiką” toczyć się będzie wokół dwóch wystaw czasowych Muzeum Śląskiego: „Mistrzowskie narracje. Śląscy mistrzowie grafiki” oraz „Warsztat artysty grafika. Odkrywanie różnorodności”.

W sobotę 23 października w Muzeum Śląskim odbędzie się „Sobota z grafiką”. Organizowane będą specjalne oprowadzania kuratorskie, spotkania z artystami-grafikami oraz zajęcia edukacyjne, które przybliżą zwiedzającym różne aspekty tej wyjątkowej dziedziny sztuki.

Program „Soboty z grafiką” toczyć się będzie wokół dwóch wystaw czasowych Muzeum Śląskiego: „Mistrzowskie narracje. Śląscy mistrzowie grafiki”, której kuratorem jest Andrzej Holeczko-Kiehl, oraz „Warsztat artysty grafika. Odkrywanie różnorodności”, zorganizowanej przez Łukasza Szostkiewicza. Obaj kuratorzy oprowadzą publiczność po swoich wystawach trzykrotnie. Spotkania odbędą się odpowiednio o godz. 10.00, 15.00 i 18.00 – na wystawie „Mistrzowskie narracje. Śląscy mistrzowie grafiki” oraz o godz. 11.00, 14.00 i 17.00 – na wystawie „Warsztat artysty grafika. Odkrywanie różnorodności”.

To jednak nie wszystko. Gośćmi tego swoistego festiwalu grafiki w Muzeum Śląskim będą tego dnia znamienici twórcy grafik: Dorota Nowak-Rodzińska, Michalina Wawrzyczek-Klasik, Marcin Białas, Józef Budka, Adam Romaniuk oraz Jan Szmatloch i Bogdan Topor, związani z Wydziałem Grafiki ASP w Katowicach. Spotkania odbędą się w przestrzeniach wystawowych i salach edukacyjnych A, B, C w godzinach 12.00–14.00. Stanowić będą unikatową okazję do głębszego poznania prezentowanych grafik. Dopełnieniem – w przestrzeni wystawowej ekspozycji „Warsztat artysty grafika” – będzie prezentacja filmu o tajnikach powstawania litografii z narracją Krystyny Szwajkowskiej.

Z kolei Dział Edukacji poprowadzi tego dnia warsztaty graficzne dla różnych grup wiekowych. O godz. 11.30 oraz 13.00 na wystawie „Mistrzowskie narracje…” odbędą się warsztaty dla dzieci, podczas których prowadzący opowiedzą o różnych technikach w grafice warsztatowej, natomiast uczestnicy będą mieli okazję nie tylko podziwiać prace uznanych artystów, ale również dotknąć matrycy graficznej, obejrzeć dłuta czy wałki do nakładania farby. Każdy będzie mógł także wykonać pamiątkową odbitkę graficzną wykonaną w technice linorytu. Tego dnia odbędzie się również multimedialny pokaz arcydzieł grafiki światowej, ukazujący szeroki kontekst dla prac prezentowanych na wystawach czasowych zorganizowanych w Muzeum Śląskim.

