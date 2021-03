Sopot rozpoczyna wiosenne nasadzenia

Rabaty, kwietniki i zieleńce w Sopocie wkrótce zostaną obsadzone wielobarwnymi roślinami. Przy sprzyjających warunkach pogodowych, pierwsze nasadzenia rozpoczną się jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Tradycyjnie ten rok miasto rozpoczyna od obsadzenia miasta bratkami. W przestrzeni Sopotu wsadzonych zostanie blisko 17 tysięcy bratków o wdzięcznych nazwach: Plum Mix, Rocky, Blue Picotee czy Fangerine. Bratki cieszyć będą nasze oczy m.in. w parkach – Północnym, Południowym i Herbstów, na rabatach w okolicach Centrum Konferencyjnego, przed budynkiem ratusza.

Gdy temperatury pozwolą, bratki zostaną zamienione m.in. na petunie, szałwie, verbeny, dalie, begonie, fuksje. Ten festiwal kolorów będzie do obejrzenia w parkach: Północnym, Południowym, Herbstów, na Placu Przyjaciół Sopotu, przy centrum konferencyjnym czy urzędzie. Spośród ponad 18 tysięcy zamówionych sadzonek, najwięcej bo aż 8620 to begonie, 2970 to sadzonki szałwii, 1165 dalii, 1105 sadzonek verbeny.

Prócz tych tradycyjnych kwiatów, na kwietnikach pojawią się Koleusy, Kosmosy czy Gaura i Canna czyli paciorecznik. Wszystkie kwiaty będą w różnych odmianach i kolorach.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych, pierwsze nasadzenia rozpoczną się jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Koszt sadzonek to ok 120 tysięcy złotych.

