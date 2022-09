Spacery po Woli i Żoliborzu dla miłośników historii i architektury

Urzekający swoją zabudową Żoliborz Urzędniczy, Fabryka Koronek, Ogród Sprawiedliwych to niektóre z punktów warszawskim spacerów organizowanych we wrześniu przez Westfield Arkadia.

Spacery ”Po Woli na Żoli” pozwalają odkryć warszawiakom ciekawostki i tajemnice Woli oraz Żoliborza, których nie znajdą w żadnych książkach czy przewodnikach. Trzy najbliższe spacery odbędą się w trzy kolejne soboty – 10, 17 i 24 września. Zbiórki zostały zaplanowane na godzinę 13.45.

W sobotę, 10 września warszawiacy zwiedzą Żoliborz. Miejscem zbiórki będzie Kościół Matki Boskiej Królowej Polski. Inne punkty zaplanowane tego dnia na trasie to m.in. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Teatr Komedia, kościół Św. Stanisława Kostki, Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, a także urzekający swoją zabudową Żoliborz Urzędniczy. Podczas tego spaceru uczestnicy dowiedzą się także, gdzie padły strzały na trzy godziny przed rozpoczęciem Powstania Warszawskiego. Spacer poprowadzi Przemek Ciunowicz z projektu PoWarszawsku.

Tydzień później, 17 września, spacerowicze przeniosą się na Wolę. Punktem startowym będzie Rondo Daszyńskiego (na rogu od strony Proximo II). Podczas spaceru uczestnicy przekonają się na własne oczy, jak wyglądały warszawskie rewolucje – przemysłowa oraz kulturalna – i sami zdecydują, czy na pewno już się zakończyły. Na trasie zaplanowano takie punkty jak m.in.: Zakłady hutnicze metali wysokotopliwych, Zakłady wytwórcze lamp elektrycznych, Fabryka Kamlera czy Fabryka Koronek. Przewodnikiem będzie Kuba Jeleński z projektu PoWarszawsku.

Ostatni z zaplanowanych spacerów odbędzie się 24 września. Podczas niego spacerowicze poznają kontrasty Woli oraz jej wielokulturowość. Miejscem zbiórki będzie Kolonia Wawelberga przy ul. Górczewskiej 15. Na trasie zaplanowano aż 21 punktów, wybrane z nich to m.in.: Ogród Sprawiedliwych, kościół Świętej Trójcy czy Świętego Augustyna oraz synagoga chasydów z Chabad Lubavitz. Tegoroczny cykl zamknie spacer prowadzony przez Kubę Jeleńskiego, przewodnika z projektu PoWarszawsku.

– Cykl bezpłatnych spacerów po okolicznych dzielnicach – Woli i Żoliborzu – rozpoczęliśmy w maju br. Dotychczas warszawiacy mieli okazją wziąć udział w trzech spacerach, które zorganizowaliśmy. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem, dlatego, za sprawą przewodników z projektu PoWarszawsku, z przyjemnością zabierzemy mieszkańców w kolejne wycieczki po Warszawie – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia, i dodaje – Zapraszamy wszystkich warszawiaków do udziału w projekcie. Jest to niewątpliwie ciekawy sposób na spędzenie czasu, a w spacerze może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku.