Specjalne wzory Warszawskiej Karty Miejskiej z okazji finału WOŚP

Trzy Warszawskie Karty Miejskie, każda unikatowa, ze specjalnym wzorem 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą przedmiotem aukcji WOŚP.

Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza na aukcję, w której można wygrać Warszawskie Karty Miejskie ze specjalnymi wzorami.

Będzie można wylicytować trzy imienne 30-dniowe Warszawskie Karty Miejskie. Będą one miały wzór 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a każda karta będzie wyjątkowa.

Aukcje ZTM rozpoczną się 25 i 26 stycznia.

Od lat w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włącza się Warszawski Transport Publiczny. W tym roku Zarząd Transportu Miejskiego zaprasza na aukcje w których można wygrać Warszawskie Karty Miejskie ze specjalnymi wzorami oraz wizytę z przewodnikiem po naszej siedzibie ZTM wraz z możliwością zobaczenia najnowocześniejszej centrali ruchu. Metro Warszawskie proponuje przejażdżkę najnowszym pociągiem, Tramwaje Warszawskie najstarszym wagonem a Szybka Kolej Miejska w kabinie maszynisty.

Tegoroczny, trzydziesty już, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem Przejrzyj na oczy – dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Zbierane są środki na nowoczesny sprzęt dla oddziałów i pododdziałów okulistyki dziecięcej oraz wydzielone łóżka dziecięce w oddziałach okulistyki dla dorosłych, które działają w 25 ośrodkach w 17 miastach Polski.

Zarząd Transportu Miejskiego we współpracy z Klubem Miłośników Komunikacji Miejskiej włącza się do zbiórki. Na aukcjach będzie można wylicytować trzy imienne 30-dniowe Warszawskie Karty Miejskie. Będą one miały wzór 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a każda karta będzie wyjątkowa.

Do wygrania będzie także „Dzień w ZTM”. Zwycięzca licytacji spotka się z dyrektor ZTM, zobaczy codzienną pracę centrali ruchu, punktu obsługi pasażerów i dyspozytorni w węźle Młociny. W planach jest też przejażdżka radiowozem nadzoru ruchu i wspólne układanie rozkładów jazdy. Aukcje rozpoczną się 25 i 26 stycznia.