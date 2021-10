Społeczno-artystyczna akcja sprzątania zawita do Warszawy

Po Nowym Jorku, Montrealu czy miastach w Indiach przyszedł czas na Warszawę. Do polskiej stolicy przyjechał artysta Adrian K, który swoim projektem angażuje społeczność do wspólnego zadbania o przestrzeń miejską.

REKLAMA

W sobotę 23 października artysta z Nowego Jorku - Adrian K zaprasza na wspólne sprzątanie Kanału Żerańskiego w Warszawie.

To akcja społeczno-artystyczna realizowana w celu budowania świadomości na temat ekologii, środowiska i zmian na Ziemi.

Pomysł powstał w 2008 roku na Harlemie jako interaktywna aktywność mająca na celu promowanie świadomości ekologicznej z artystycznym happy endem.

Po Nowym Jorku, Montrealu czy miastach w Indiach przyszedł czas na Warszawę. Do polskiej stolicy przyjechał artysta Adrian K, który swoim projektem angażuje społeczność do wspólnego zadbania o przestrzeń miejską.

Projekt TRASH zwraca uwagę na ilość zanieczyszczeń, śmieci, które produkowane są na co dzień. Aktywuje mieszkańców by razem stworzyli instalację przy pomocy kolorowych rzeźb z worków na odpady. Akcja zwraca uwagę na konsumpcję, warunki sanitarne oraz na świadomość o ilości otaczających nas śmieci. Pomysłodawca zachęca do wspólnego zadbania o czystość środowiska. W projekt już zaangażowali się aktywistka i modelka Zuzanna Krzątała oraz raper Piotr Vienio.

- Sprzątanie to bezpośrednie rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami. Wszyscy aktywnie uczestniczmy w nawykach, które utrzymują naszą ziemię i oceany w czystości - opowiada Adrian K.

Spotkania ze wspólnotami w różnych miastach nie tylko promują dbanie o środowisko, ale też są okazją do nawiązania relacji pomiędzy uczestnikami, wymianą swoich spostrzeżeń oraz doświadczeń.